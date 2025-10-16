175.000 estadounidenses aplicaron para formar parte del ICE

Publicado por Santiago Ospital 16 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que 175.000 ciudadanos aplicaron para unirse a las filas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Así lo aseguró la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLoughlin, en el podcast The Alex Marlow Show. "Es realmente alentador ver que los patriotas ven más allá de la farsa de los medios de comunicación, quieren hacer cumplir el estado de derecho y quieren proteger nuestra patria", sostuvo la portavoz, asegurando que las cifras eran "recién salidas de la imprenta".

"[Los solicitantes] han visto cómo, durante los últimos cuatro años, esta nación fue abatida por el flagelo de la inmigración ilegal, y quieren proteger a sus comunidades y sus lugares de origen”, añadió, recordando que la Administración ofrece una bonificación máxima de $50.000 por la firma del contrato.

A inicios de septiembre, el DHS informó de que había recibido 150.000 solicitudes. Por tanto, en cerca de un mes se habrían completado unas 25.000 solicitudes.

El retorno del Tío Sam



La agencia lanzó en julio una campaña para reclutar agentes fuertemente apoyada en valores patrióticos. "Su país los llama a servir en el ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la Administración Biden, el país necesita hombres y mujeres dedicados en el ICE para expulsar a los peores criminales de nuestro país", dijo la secretaria Kristi Noem durante el inicio de la campaña.

Además del bono, otros beneficios anunciados entonces incluyen opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles, beneficios mejorados de jubilación y pagos por horas extras.

La campaña retoma imágenes y frases patrióticas, como la icónica ilustración del Tío Sam utilizada en la Primera Guerra Mundial:

"Nuestro objetivo es revivir el patriotismo y el orgullo por nuestro patrimonio, pero también desacreditar y neutralizar muchos de estos ataques [de los medios de comunicación masivos] contra nuestros hombres y mujeres", sostuvo McLoughlin este miércoles.

El objetivo: aumentar las cifras de deportación



La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS también dijo que han sido reclutados cerca de 5.000 nuevos agentes. "El Congreso nos ha concedido esta financiación procedente de ese gran y magnífico proyecto de ley para contratar a más de 10.000 nuevos agentes de ICE", recordó.

El objetivo de aumentar el reclutamiento, añadió, es aumentar las deportaciones. Lo que definió como "un círculo virtuoso", porque a su vez motiva las autodeportaciones:

“Cuando hay más detenciones, hay más autodeportaciones, porque el mensaje llega a los que están en este país ilegalmente: ‘Serás detenido, habrá consecuencias, no podrás volver, así que vete ahora que aún tienes la oportunidad’”.