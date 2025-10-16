Trump pide que San Francisco sea el nuevo foco de las operaciones federales contra el crimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump pidió este miércoles que la próxima ciudad en el país a la que las fuerzas federales de seguridad concentren su atención sea San Francisco, asegurando que los operativos contra el crimen en otras ciudades importantes del país han terminado siendo un éxito lo suficientemente sólido como para considerar que la ciudad californiana también puede ser recuperada y reducir considerablemente sus índices de criminalidad, los cuales llevan años en altas cifras.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump explicó que uno de sus mayores objetivos como presidente es lograr que todas las ciudades del país sean seguras. “Estas son grandes ciudades que pueden ser recuperadas. Voy a recomendar enérgicamente que comencemos a mirar a San Francisco. Creo que podemos convertir a San Francisco en una de nuestras grandes ciudades… Está hecha un desastre, pero tenemos un gran apoyo allí… Todo estadounidense merece vivir en una comunidad donde no tema ser asaltado, asesinado, robado, violado, agredido o baleado”.

Más del doble de detenciones que en el último año de Biden

Durante la rueda de prensa, Trump también elogió las más de 23.000 detenciones de criminales violentos por parte del FBI, siendo esta una cifra que, según comentó, representaría más del doble del número que se registró en el último año del gobierno del expresidente demócrata Joe Biden. Asimismo, el mandatario republicano señaló que la agencia ha confiscado más de 6.000 armas ilegales y ha desarticulado a más de 1.600 pandillas y 170 bandas y organizaciones del crimen organizado desde que asumió la presidencia.

“Si observamos los últimos cuatro años de la administración Biden, hubo 16.000, 17.000, 15.000, 15.000 arrestos al año de delincuentes violentos en este país. Ahora tenemos 28.600 arrestos de criminales violentos en solo siete meses, gracias a su liderazgo y a la dedicación de los hombres y mujeres del FBI que quieren salir a hacer el trabajo que antes se les impedía realizar… Esta cifra es histórica bajo cualquier métrica”, explicó el director del FBI, Kash Patel, durante la misma rueda de prensa.