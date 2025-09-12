Washington DC: Trump gana la batalla contra el crimen, según muestran las estadísticas

Publicado por Agustina Blanco 12 de septiembre, 2025

La ofensiva del presidente Donald Trump contra la delincuencia en Washington DC, funcionó, según datos del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPD).

A medida que la orden de emergencia de 30 días del presidente, que le permitía tomar el control de la policía de la ciudad, llegaba a su fin el 10 de septiembre, las cifras mostraron que el número de delitos violentos cayó un 10% respecto al período anterior de tres semanas. Además, en ese mismo período, el número de delitos contra la propiedad, como robos o destrucción de bienes, se redujo hasta en un 25%.

Más resultados positivos



En algunas categorías, los resultados fueron aún más sorprendentes: solo se registraron tres asesinatos, en comparación con ocho en el período anterior, lo que representa una reducción del 60%. También disminuyeron los reportes de robos y hurtos en vehículos, con una caída de hasta un 40%. Específicamente, los informes de robo disminuyeron un 19% y los robos de vehículos un 35%.

Trump comprueba su punto



“No tenemos delincuencia”, declaró el presidente a la prensa la semana pasada. “Pueden caminar con sus hijos, su esposa y su esposo, pueden caminar por el centro de la calle. No les van a disparar”.

Para demostrar su punto, el martes, Trump se aventuró a ir a un restaurante, Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab, ubicado cerca de la Casa Blanca. El mandatario republicano confesó que "No habría hecho esto hace tres o cuatro meses", dijo, acompañado por el vicepresidente, JD Vance, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

🇺🇸 | Trump apareció de sorpresa en el restaurante Joe’s Seafood de Washington D.C., donde celebró la “ciudad segura” y dijo entre risas: “No serán asaltados al volver a casa… y no beban demasiado”.pic.twitter.com/kifNxD3RVH — UHN Plus (@UHN_Plus) September 10, 2025

Críticas sobre las medidas



Los críticos de la decisión del presidente de desplegar más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional, así como agentes federales, dicen que el crimen ya estaba disminuyendo en la ciudad, con delitos violentos reducidos en un 22% en mayo respecto al año anterior.

Además, acusaron a Trump de declarar un estado de emergencia cuando no lo había y dijeron que estaba socavando los esfuerzos al recortar la financiación de los programas de prevención del delito, según reporta The Telegraph.

No todo es positivo



Datos de OpenTable muestran que las reservas en restaurantes de DC cayeron un 24% interanual en la semana posterior a la declaración de emergencia.

Sin embargo, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington DC, dijo que continuaría trabajando con las autoridades federales una vez que finalizara el período de 30 días y firmó una orden acordando cooperar indefinidamente. Al mismo tiempo, desaprobó la forma en que Trump actuó, de una manera que, según ella, fue unilateral. “Quiero que el mensaje sea claro para el Congreso, tenemos un marco para solicitar o utilizar recursos federales en nuestra ciudad”, dijo.

El objetivo de la Administración Trump



Cuando el presidente envió a la Guardia Nacional y a los Marines de Estados Unidos a Los Ángeles a principios de este año, lo hizo en contra de los deseos de las autoridades de la ciudad.

Sin embargo, según reseña CNN, la Administración Trump y las autoridades de DC, llegaron a un acuerdo, que era el objetivo del presidente Trump: "Se comprometió a coordinarse indefinidamente con las fuerzas del orden federales. "La clave es 'indefinidamente'. Eso es lo que queremos".