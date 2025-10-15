Debate en Minnesota: la ley de licencias de conducir para indocumentados genera dudas sobre el proceso electoral

Publicado por Diane Hernández 15 de octubre, 2025

Una ley firmada en 2023 por el gobernador demócrata Tim Walz ha vuelto al centro del debate político en Minnesota, luego de que un intercambio en la Cámara de Representantes estatal generara interrogantes sobre su posible impacto en las elecciones.

La normativa, conocida como Driver’s License for All, permite que personas sin estatus migratorio legal obtengan una licencia de conducir del estado. Según estimaciones de PolitiFact, alrededor de 81.000 inmigrantes indocumentados residen actualmente en Minnesota.

Durante una sesión reciente de la Cámara, un legislador preguntó a un funcionario electoral si una persona no ciudadana que posea una licencia de conducir podría llegar a votar.

El funcionario respondió que, si el documento presentado cumple con los requisitos de identificación aceptados en los centros de votación, esa persona podría emitir un voto, lo que generó preocupación entre algunos representantes sobre posibles fallas en los controles del sistema electoral.

Actualmente, en Minnesota no se exige prueba de ciudadanía para registrarse como votante. El registro puede realizarse con una identificación con fotografía —como una licencia de conducir— y un número de seguridad social, aunque este último no siempre es obligatorio.

Críticos de la medida sostienen que la falta de verificación de ciudadanía podría abrir la puerta a irregularidades, mientras que defensores del programa afirman que las licencias de conducir no otorgan derecho al voto y que las autoridades tienen mecanismos para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses participen en las elecciones.

El debate refleja una tensión más amplia en el país sobre cómo equilibrar la seguridad electoral con el acceso a documentos de identificación para quienes viven y trabajan en EEUU sin estatus migratorio legal.