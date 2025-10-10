Un conductor ebrio e indocumentado deja seis muertos en California, tenía orden de arresto del ICE

Publicado por Diane Hernández 10 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este jueves información sobre el arresto, el 7 de septiembre de 2025, de Beto Cerillo-Bialva, un delincuente indocumentado de origen mexicano, acusado de asesinato tras estrellar su vehículo contra un árbol en estado de ebriedad, matando a seis pasajeros e hiriendo gravemente a otro.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención solicitando a las autoridades locales que notifiquen a la agencia antes de que se libere a este sospechoso de seguridad pública. Desafortunadamente California -alega el DHS en su comunicado- bajo el Gobierno de Gavin Newsom, no cumple con las órdenes de detención del ICE y dejó que Cerillo-Bialva regresara a las carreteras del estado meses atrás.

Tras el tercer arresto de Cerillo-Bialva por conducir bajo la influencia del alcohol en 2024, ICE presentó una orden de arresto que fue ignorada por las autoridades de California.

Cerillo-Bialva ha sido expulsado del país siete veces y mantiene un extenso historial criminal que incluye posesión de cocaína, tres DUI (conducir bajo los efectos del alcohol), conducir sin licencia y violar una orden de restricción ordenada por un tribunal por abuso doméstico.

"Este criminal en serie mató a seis almas inocentes. El gobernador Newsom tiene las manos manchadas de sangre. Las autoridades de California nunca debieron liberar a este criminal en serie", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin .

La funcionaria agregó que "Las políticas santuario protegen a los peores delincuentes extranjeros ilegales. ICE hará todo lo posible para expulsar de nuestro país a este conductor ebrio, abusador y drogadicto en serie".