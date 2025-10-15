El Departamento de Trabajo advierte que las deportaciones masivas podrían elevar los precios de los alimentos en el país

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de octubre, 2025

El Departamento de Trabajo advirtió que las deportaciones masivas de la Administración del presidente Donald Trump podrían tener como consecuencia un aumento en los precios de los alimentos, no solo por la disminución de la mano de obra, sino también por la disminución en la demanda de productos frescos. En una norma provisional publicada en el Federal Register el pasado 2 de octubre, el departamento escribió que la disminución de la mano de obra migrante “exacerbará el ya urgente desajuste en el mercado laboral agrícola y privará a los productores de una fuente de trabajo relativamente más barata de la que han llegado a depender económicamente.”

Asimismo, el departamento agregó: “A pesar del aumento de los salarios, no hay indicios de que los trabajadores estadounidenses desempleados o marginalmente vinculados estén ingresando en la fuerza laboral agrícola en números significativos. Sin una acción rápida, los empleadores agrícolas no podrán mantener sus operaciones, y el suministro de alimentos del país estará en riesgo.”

La norma provisional también sugirió que la amenaza aumentará significativamente a menos que el Departamento de Trabajo “actúe de inmediato para proporcionar una fuente de mano de obra estable y legal”. El departamento también propuso en su norma reducir los salarios de los trabajadores agrícolas temporales con visas H-2A, a través de los cuales dichos trabajadores son patrocinados por productores para residir en el país por un año. Sin embargo, varios medios han revelado que con dichas visas los trabajadores carecen de derechos de negociación e incluso deben aceptar un salario mínimo fijado por directrices federales.