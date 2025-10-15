El Departamento de Trabajo advierte que las deportaciones masivas podrían elevar los precios de los alimentos en el país
Según la Oficina del Censo, los trabajadores nacidos en el extranjero representaron menos del 19 % de la fuerza laboral estadounidense en 2023, pero ocuparon el 38 % de los empleos en agricultura, pesca y silvicultura.
El Departamento de Trabajo advirtió que las deportaciones masivas de la Administración del presidente Donald Trump podrían tener como consecuencia un aumento en los precios de los alimentos, no solo por la disminución de la mano de obra, sino también por la disminución en la demanda de productos frescos. En una norma provisional publicada en el Federal Register el pasado 2 de octubre, el departamento escribió que la disminución de la mano de obra migrante “exacerbará el ya urgente desajuste en el mercado laboral agrícola y privará a los productores de una fuente de trabajo relativamente más barata de la que han llegado a depender económicamente.”
Asimismo, el departamento agregó: “A pesar del aumento de los salarios, no hay indicios de que los trabajadores estadounidenses desempleados o marginalmente vinculados estén ingresando en la fuerza laboral agrícola en números significativos. Sin una acción rápida, los empleadores agrícolas no podrán mantener sus operaciones, y el suministro de alimentos del país estará en riesgo.”
La norma provisional también sugirió que la amenaza aumentará significativamente a menos que el Departamento de Trabajo “actúe de inmediato para proporcionar una fuente de mano de obra estable y legal”. El departamento también propuso en su norma reducir los salarios de los trabajadores agrícolas temporales con visas H-2A, a través de los cuales dichos trabajadores son patrocinados por productores para residir en el país por un año. Sin embargo, varios medios han revelado que con dichas visas los trabajadores carecen de derechos de negociación e incluso deben aceptar un salario mínimo fijado por directrices federales.
¿Una fuerza agrícola 100% estadounidense?
“Además, el Departamento no considera que los trabajadores estadounidenses que actualmente están desempleados o con empleos marginales se dispongan fácilmente, en número suficiente, a reemplazar a la gran cantidad de extranjeros que ya no ingresan al país, que se marchan voluntariamente o que deciden abandonar la fuerza laboral debido a la percepción de que podrían ser expulsados por su entrada y estatus ilegal”, señaló en su norma.
Según la Oficina del Censo, los trabajadores nacidos en el extranjero representaron menos del 19 % de la fuerza laboral estadounidense en 2023, pero ocuparon el 38 % de los empleos en agricultura, pesca y silvicultura. La norma sugiere que esa proporción es aún mayor, estimando que el 42 % de la fuerza laboral agrícola del país no puede ingresar al país, enfrenta una posible deportación o está abandonando el territorio estadounidense.