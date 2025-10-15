La Administración Trump revocó las visas de seis extranjeros que se burlaron del asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de octubre, 2025

La administración del presidente Donald Trump revocó este martes las visas de seis extranjeros que, según el Departamento de Estado, realizaron comentarios despectivos o se llegaron a burlar del asesinato del activista conservador Charlie Kirk el mes pasado. El departamento informó que estas personas debían perder sus visas luego de revisar varias de sus publicaciones en redes sociales sobre el fundador de Turning Point USA, quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El anuncio tuvo lugar al mismo tiempo en que el presidente Trump le otorgaba póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, la cual es conocida por ser la más alta distinción civil de los Estados Unidos. La decisión de Trump no cayó por sorpresa, luego de que varios medios informaran que el mandatario republicano tenía pensado tomar este paso, después de que este dijera durante el funeral de Kirk que el joven activista no solo era un “mártir de la libertad”, sino también un “gran héroe estadounidense”.

¿A quiénes les revocaron sus visas?

Según detalló el Departamento de Estado en su cuenta de X, los seis extranjeros a los que se les revocó la visa eran originarios de Sudáfrica, Paraguay, México, Alemania, Brasil y Argentina. Si bien la agencia no reveló sus identidades, sí compartió las publicaciones que les hicieron perder sus visas, junto a un mensaje en el que explicó que "Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que deseen la muerte a los estadounidenses".

En el caso del extranjero de Argentina, el departamento detalló que este publicó que Kirk “dedicó toda su vida a difundir una retórica racista, xenófoba y misógina” y que “merece arder en el infierno”. Por su parte, el de Sudáfrica se habría burlado de los estadounidenses que lamentaban la muerte de Kirk al asegurar que el “mitin racista” terminó “en un intento de martirio”. Asimismo, la agencia dijo que la persona de México aseguró que Kirk era un racista y un misógino, añadiendo que “hay personas que merecen morir”.

Según informó el departamento, la persona de Brasil habría dicho que “Charlie Kirk fue la razón de un mitin nazi en el que marcharon en homenaje a él”, agregando que “MURIÓ DEMASIADO TARDE”. Por otra parte, la de Paraguay habría afirmado que Kirk era un “hijo de p###” que murió según sus propias reglas, mientras que lade Alemania habría celebrado su asesinato en una publicación en la que escribió que “cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan”.

Al final de su publicación, la agencia escribió que tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio “defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y a nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes migratorias”, añadiendo que “los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”.