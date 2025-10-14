La Corte Suprema rechaza el recurso de Alex Jones contra la sentencia por difamación de $1.400 millones en el caso Sandy Hook

Publicado por Carlos Dominguez 14 de octubre, 2025

La Corte Suprema desestimó este martes la apelación presentada por Alex Jones, quien buscaba revertir su sentencia, dejando intacto el fallo por difamación de $1.400 millones contra el comentarista político por presuntamente difundir afirmaciones falsas sobre el tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook.

De acuerdo a CBS News, la semana pasada Jones solicitó a la Corte Suprema una medida cautelar mientras se evaluaba la admisión de su caso.

En 2021, Jones fue declarado responsable de daños y perjuicios en las demandas presentadas por las familias de los niños que murieron durante el ataque.

El caso Sandy Hook

Un jurado de Connecticut, compuesto por seis miembros, determinó en 2022 que Jones debía abonar $965 millones a las familias afectadas como compensación por difamación, perjuicios emocionales y transgresiones de una ley estatal. Posteriormente, al cabo de un mes, un juez del tribunal estatal incrementó la suma con $474 millones adicionales en concepto de una sanción punitiva.

Jones afirmó en repetidas ocasiones que el tiroteo de Sandy Hook en el que murieron 20 estudiantes y seis profesores fue organizado por actores de crisis como parte de un plan para promulgar leyes más restrictivas sobre las armas.

En otra demanda interpuesta en Texas, Jones declaró que el tiroteo fue "100% real". Aún así, había tachado el juicio de Connecticut de tribunal canguro y argumentado que violaba su derecho a la libertad de expresión.

'The Onion' trata de comprar InfoWars

El comentarista y su empresa, Free Speech Systems, se declararon en bancarrota en 2022 tras las costosas demandas por difamación.

The Onion -un medio de noticias satírico- intentó comprar InfoWars, durante una subasta el año pasado. El importe de la oferta nunca fue revelado. Sin embargo, en diciembre, un juez rechazó la venta, impidiendo que el medio adquiriera la empresa de Jones.