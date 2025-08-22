Alex Jones apoya que Trump derroque a Maduro: “¡Está inundándonos de fentanilo!”

Publicado por Virginia Martínez 21 de agosto, 2025

El presentador de Infowars, Alex Jones, expresó su apoyo al presidente Donald Trump por las acciones destinadas a enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y a los carteles de la droga que operan en América Latina. El presentador subrayó que, aunque en otras circunstancias se opondría a una intervención, el papel de Maduro en la manipulación política y en el narcotráfico hace que esta vez la acción de Trump sea, en su opinión, una necesidad para proteger a Estados Unidos.

“No me gusta ninguna de estas guerras, pero este es nuestro arenero (…) nos están inundando de fentanilo (…) No soy de los que promueven cosas ofensivas, pero ellos lo empezaron. Así que, es realmente defensa”, afirmó Jones, destacando que la acción militar ya es prácticamente inevitable.

Estados Unidos despliega fuerza naval frente a Venezuela

Las declaraciones de Jones se producen al mismo tiempo que Washington avanza con un despliegue militar de gran magnitud. Tres destructores con sistema Aegis y misiles guiados se dirigen al mar Caribe para posicionarse frente a las costas de Venezuela.

Las embarcaciones —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson— forman parte de una operación que involucra a 4.000 marineros e infantes de Marina, además de aviones de reconocimiento P-8, un submarino de ataque y otros buques de guerra.

Funcionarios de la Administración Trump explicaron que la misión se desarrollará durante varios meses en aguas y espacio aéreo internacionales, aunque no se descartan ataques selectivos si el Pentágono lo considera necesario.

Maduro y el Cartel de los Soles en la mira El dictador Nicolás Maduro enfrenta una creciente presión por su papel al frente del Cartel de los Soles, organización criminal vinculada al narcotráfico que fue designada como terrorista por el Departamento del Tesoro. Junto a Diosdado Cabello, considerado su mano derecha, Maduro está acusado de usar el aparato estatal venezolano para facilitar el envío de drogas hacia Estados Unidos.

Como parte de esta estrategia, Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Maduro, la cifra más alta jamás establecida contra un líder extranjero.



Una nueva estrategia de seguridad impulsada por Trump

Esta ofensiva militar contra los carteles responde a una directiva secreta firmada por Trump que, según reportes del New York Times, otorga al Pentágono una base legal inédita para desplegar operaciones militares directas contra grupos designados como terroristas, incluso fuera de Estados Unidos.