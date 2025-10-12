Illinois: el DHS arresta a un manifestante con presuntos vínculos con Antifa por portar un arma cargada en las protestas frente a las instalaciones de ICE

Publicado por Agustina Blanco 12 de octubre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este sábado el arresto de Elias Cepeda el 26 de septiembre, un individuo descrito como un "alborotador violento" con presuntos vínculos a Antifa, quien portaba un arma de fuego cargada y cuatro cargadores fuera de las instalaciones de Inmigración y Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois.

El incidente ocurrió en medio de protestas durante la Operación Midway Blitz, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fue la responsable de incautar el arma de Cepeda.

Según el comunicado oficial del DHS, Cepeda, identificado como periodista y profesor en el Departamento de Inglés de la Northeastern Illinois University, de acuerdo con su cuenta de LinkedIn publicó en redes sociales contenido que insulta al ICE comparándolo con nazis y glorifica la violencia contra las fuerzas del orden federales.

“Elias Cepeda tiene presuntos vínculos con la organización terrorista nacional ANTIFA y un historial de glorificar la violencia contra nuestras valientes fuerzas del orden, e incluso de asesinarlas”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin en el comunicado.

“Individuos violentos como Cepeda ponen en peligro la vida del público y de nuestras fuerzas del orden. Apenas dos días después del horrible ataque contra ICE en Dallas, Cepeda llevó un arma cargada y varios cargadores a nuestras instalaciones de ICE en Broadview. Gracias a Dios, las fuerzas del orden intervinieron y arrestaron a Cepeda antes de que pudiera disparar o matar a alguien”.

El arresto se produjo durante una protesta con cientos de participantes que bloquearon accesos al centro de procesamiento de ICE.

Por su parte, los agentes federales respondieron con munición de pimienta y gas lacrimógeno, deteniendo al menos a dos personas ese día, incluyendo a Cepeda.