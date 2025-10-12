La Policía Estatal de Illinois dispersa protestas frente a un centro de detención del ICE cerca de Chicago: al menos siete manifestantes fueron detenidos

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de octubre, 2025

La Policía Estatal de Illinois intervino este sábado en horas de la tarde para dispersar a grupos de manifestantes que se encontraban frente a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en la localidad de Broadview, cerca de Chicago. Las autoridades ya estarían realizando arrestos en medio de una ola de disturbios que ha venido afectando la zona en las últimas horas, con numerosos manifestantes protestando contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su intención de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago.

Según informó la periodista de News Nation, Mill Hayes, a través de su cuenta de X, la Policía Estatal de Illinois declaró oficialmente una asamblea ilegal frente a las instalaciones de la agencia en Broadview. Asimismo, la periodista detalló que funcionarios del cuerpo policial habrían arrestado ya a al menos siete personas durante su respuesta a los disturbios. La arremetida contra los manifestantes habría tenido lugar luego del lanzamiento de objetos como botellas de agua y latas de gaseosa contra los policías que estaban protegiendo las instalaciones de ICE.

Fallo contra los agentes federales

Lo acontecido este sábado no es más que el segundo día de enfrentamientos entre el mismo cuerpo policial y manifestantes de izquierdas en Chicago, quienes este viernes también se manifestaron violentamente frente al mismo centro de ICE, en una jornada que culminó con cuatro personas detenidas. Ese mismo día, los senadores demócratas por Illinois Dick Durbin y Tammy Duckworth intentaron entrar en las instalaciones de la agencia en Broadview ante lo que ellos describieron como la necesidad de determinar “lo que están haciendo adentro”. Sin embargo, a ambos políticos se les fue negada la entrada.

Dichas protestas tuvieron lugar luego de que el jueves una jueza en el Estado de la Pradera bloqueara temporalmente a los agentes federales de usar ciertos tipos de fuerza y medidas de control de multitudes contra manifestantes, luego de que un video que mostraba a un pastor siendo repetidamente impactado con balas de pimienta durante una manifestación frente a una instalación del ICE cerca de Chicago se hiciera viral en las redes sociales. La orden prohíbe a los agentes federales disparar varios tipos de proyectiles menos letales e irritantes químicos, así como usar la fuerza física.