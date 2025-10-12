La Policía Estatal de Illinois dispersa protestas frente a un centro de detención del ICE cerca de Chicago: al menos siete manifestantes fueron detenidos
El jueves, una jueza en el Estado de la Pradera bloqueó temporalmente a los agentes federales de usar ciertos tipos de fuerza y medidas de control de multitudes contra manifestantes.
La Policía Estatal de Illinois intervino este sábado en horas de la tarde para dispersar a grupos de manifestantes que se encontraban frente a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en la localidad de Broadview, cerca de Chicago. Las autoridades ya estarían realizando arrestos en medio de una ola de disturbios que ha venido afectando la zona en las últimas horas, con numerosos manifestantes protestando contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su intención de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago.
">
🚨🇺🇸 CLASHES BREAK OUT AT ICE DETENTION CENTER IN ILLINOIS— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2025
Protesters and police faced off hard outside the Broadview ICE facility near Chicago.
Cops in riot gear pushed in with batons. People got tackled, cuffed, and dragged.
It got loud, it got physical, and it got messy… https://t.co/kBh2o5m1EQ pic.twitter.com/CqQZs274Zl
Según informó la periodista de News Nation, Mill Hayes, a través de su cuenta de X, la Policía Estatal de Illinois declaró oficialmente una asamblea ilegal frente a las instalaciones de la agencia en Broadview. Asimismo, la periodista detalló que funcionarios del cuerpo policial habrían arrestado ya a al menos siete personas durante su respuesta a los disturbios. La arremetida contra los manifestantes habría tenido lugar luego del lanzamiento de objetos como botellas de agua y latas de gaseosa contra los policías que estaban protegiendo las instalaciones de ICE.
">
Illinois State Police declared an unlawful assembly outside of Broadview ICE facility around 5:30 PM CT. We saw at least 7 people arrested. We saw one protestors throw a water bottle at police & another person throw a coke can. @NewsNation pic.twitter.com/Sk3yUtxQE4— Mills Hayes (@MillsHayesTV) October 11, 2025
Fallo contra los agentes federales
Lo acontecido este sábado no es más que el segundo día de enfrentamientos entre el mismo cuerpo policial y manifestantes de izquierdas en Chicago, quienes este viernes también se manifestaron violentamente frente al mismo centro de ICE, en una jornada que culminó con cuatro personas detenidas. Ese mismo día, los senadores demócratas por Illinois Dick Durbin y Tammy Duckworth intentaron entrar en las instalaciones de la agencia en Broadview ante lo que ellos describieron como la necesidad de determinar “lo que están haciendo adentro”. Sin embargo, a ambos políticos se les fue negada la entrada.
Dichas protestas tuvieron lugar luego de que el jueves una jueza en el Estado de la Pradera bloqueara temporalmente a los agentes federales de usar ciertos tipos de fuerza y medidas de control de multitudes contra manifestantes, luego de que un video que mostraba a un pastor siendo repetidamente impactado con balas de pimienta durante una manifestación frente a una instalación del ICE cerca de Chicago se hiciera viral en las redes sociales. La orden prohíbe a los agentes federales disparar varios tipos de proyectiles menos letales e irritantes químicos, así como usar la fuerza física.
Bloqueo a la Guardia Nacional
A pesar de esto, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito restableció este sábado de forma parcial el control del presidente Donald Trump sobre la Guardia Nacional tanto en la ciudad de Chicago como en Illinois. Sin embargo, el tribunal mantuvo la decisión de impedirle al mandatario republicano desplegar a la Guardia Nacional.