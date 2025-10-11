Trump ordena al Pentágono usar “todos los fondos disponibles” para garantizar el pago a las tropas pese al cierre del Gobierno

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este sábado que instruyó al Departamento de Guerra a utilizar “todos los fondos disponibles” para asegurar que las tropas estadounidenses reciban sus salarios el próximo 15 de octubre, a pesar del cierre del Gobierno federal que ya lleva más de diez días.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump explicó que tomó la decisión ante la posibilidad de que las tropas pierdan "los cheques de pago que legítimamente les corresponden el 15 de octubre”.

Trump responsabilizó directamente al líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y a su bancada por mantener un cierre politizado que, según él, amenaza la estabilidad de los Estados Unidos

“Por eso estoy usando mi autoridad, como comandante en jefe, para instruir a nuestro secretario de Guerra, Pete Hegseth, a utilizar todos los fondos disponibles para que nuestras tropas COBREN el 15 de octubre”, dijo el presidente. “Hemos identificado los fondos necesarios para hacerlo, y el secretario Hegseth los usará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS. No permitiré que los demócratas mantengan a nuestras Fuerzas Armadas, y a toda la seguridad de nuestra nación, como REHENES, con su peligroso cierre del gobierno”.

La medida del presidente eliminaría uno de los principales puntos de presión que los demócratas hubiesen usado para forzar al Congreso a negociar una reapertura del Gobierno en términos favorables. Ahora, con el sueldo de los soldados asegurados, el cierre podría extenderse a una tercera semana.

Sin embargo, la acción presidencial no contempla a los miles de empleados civiles que ya comenzaron a ser suspendidos temporalmente de sus funciones sin salario, según confirmó la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca.

De acuerdo con un reporte de la agencia Associated Press, el financiamiento anunciado por Trump provendría probablemente de los fondos adicionales asignados al Pentágono bajo la ley de recortes impositivos y de gasto aprobada este año. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) apuntó que tales recursos podrían utilizarse para pagar al personal militar durante un cierre, evitando retrasos en la compensación.

Mientras tanto, el cierre del Gobierno continúa generando fuertes tensiones políticas en Washington. Los republicanos acusan a los demócratas de negarse a negociar una extensión presupuestaria no partidista, mientras la bancada azul responsabiliza a la Casa Blanca por negarse a aceptar sus condiciones en materia de salud y gasto social.

Trump, mientras tanto, reiteró su llamado a que los demócratas abran el Gobierno y aseguró que, una vez superado el impasse, está dispuesto a trabajar en reformas sobre el sistema sanitario y otras áreas.