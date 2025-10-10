Gran jurado federal imputa a Letitia James por fraude y declaración falsa

Publicado por Sabrina Martin 9 de octubre, 2025

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada formalmente este jueves por un gran jurado federal en Virginia por dos delitos graves: fraude bancario y declaración falsa a una institución financiera. De acuerdo con la documentación presentada ante la corte, las autoridades federales señalan que James habría proporcionado información falsa para obtener condiciones financieras preferenciales en la compra de una propiedad en el estado de Virginia en 2023.

La primera comparecencia de James ante el tribunal está programada para el 24 de octubre en Norfolk, Virginia.

Investigación derivada de una denuncia federal

La investigación se inició en abril, después de que Bill Pulte, presidente de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), enviara una carta al Departamento de Justicia alertando sobre el posible fraude. Pulte acusó a James de declarar falsamente una vivienda ubicada en Norfolk, Virginia, como su “residencia principal”, lo que le habría permitido obtener tasas hipotecarias más bajas de manera irregular.

Como parte de la evidencia, Pulte incorporó un poder notarial fechado el 17 de agosto de 2023, firmado por la propia James, en el que manifiesta su intención de establecer residencia en la vivienda cuestionada.

James ha negado haber cometido fraude y sostiene que compró la propiedad junto a su sobrina, quien —según su versión— es la residente principal del inmueble.

El contexto político James ha sido una de las figuras demócratas más activas en acciones legales contra Trump y su círculo. En 2022, impulsó una demanda civil por fraude contra el presidente y su empresa familiar, que derivó en una sanción económica histórica. Trump ha acusado reiteradamente a James de perseguirlo con fines políticos.

Letitia James responde

Tras conocerse la acusación federal en su contra, James publicó un mensaje en el que afirmó que el caso responde a “una instrumentalización desesperada del sistema de justicia” por parte del presidente Trump. Alegó que los cargos tienen motivación política y forman parte de un intento del presidente de vengarse por las acciones legales que ella promovió en su contra cuando era fiscal general.

James afirmó que Trump está “obligando a las agencias federales a actuar según sus órdenes” y denunció que la destitución de un fiscal que inicialmente se negó a presentar cargos, y su reemplazo por otro “leal al presidente, no a la ley”, constituye —según ella— “una amenaza al orden constitucional”. James concluyó asegurando que no renunciará ni modificará su postura.