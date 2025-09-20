Un fiscal federal de Virginia renunció tras presión de Trump por el caso de Letitia James

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de septiembre, 2025

La agencia de noticias The Associated Press (AP) informó este viernes que el fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, renunció bajo presión de la Administración del presidente Donald Trump. Siebert, quien no presentó ningún cargo contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y cuya investigación sobre presunto fraude hipotecario contra ella no resultó en cargos criminales, confirmó su salida en un correo electrónico enviado a sus colegas.

Según lo informado por AP, Siebert elogió a sus colegas en el correo como los “más finos y excepcionales” empleados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), pero no hizo ninguna mención a las presiones que precedieron su renuncia. Hasta el momento, se desconoce quién podría reemplazar a Siebert, quien fue nominado por Trump tras trabajar en el Distrito Este de Virginia por más de una década. Varios medios señalaron que la principal adjunta de Siebert, Maya Song, también dejará su cargo como primera fiscal federal adjunta y trabajará como fiscal de línea.

Trump pidió públicamente su destitución

Su renuncia tuvo lugar pocas horas después de que el presidente Trump comentara este viernes que Siebert debería ser despedido lo antes posible. Su comentario tuvo lugar en medio de una sesión de preguntas y respuestas a periodistas en la Oficina Oval, en la que se le preguntó si quería destituir a Siebert por la forma en que manejó las numerosas acusaciones de fraude hipotecario contra James.

“Sí, quiero que se vaya, sí”, dijo Trump, quien añadió que Siebert no contaba con su aprobación al tener el apoyo de los senadores demócratas Tim Kaine y Mark Warner, a quienes calificó como dos de las peores figuras del partido. “Fue aprobado por dos senadores demócratas que, en mi opinión, están entre los peores”, le comentó el mandatario republicano a la prensa en la Oficina Oval.