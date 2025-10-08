Nueva York: Elise Stefanik a cinco puntos de Kathy Hochul en la carrera por la gobernación

Publicado por Carlos Dominguez 8 de octubre, 2025

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, mantiene una ventaja de solo cinco puntos frente a Elise Stefanik, posible candidata republicana a la gobernación en 2026. Sin embargo, pierde esa ventaja cuando los votantes conocen por primera vez el historial de ambas, según una nueva encuesta interna citada por el New York Post.

Stefanik va por detrás de Hochul, con un 43% frente al 48% en una votación inicial. No obstante, cuando los votantes se enteran de que la gobernadora respalda a Zohran Mamdani, candidato socialista por la alcaldía de Nueva York, Stefanik gana una estrecha ventaja, situándose en el 46,4%, mientras que Hochul baja al 45,9%.

De acuerdo a la encuesta revelada por el New York Post, si Mamdani gana Gracie Mansion, hasta un 47 % de los votantes independientes dijeron que serían menos propensos a votar por Hochul u otros demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Nueva York desaprueba la gestión de Hochul

La aprobación del trabajo de Hochul se sitúa en el 39%, con un 56% de desaprobación de la labor que ha hecho como gobernadora del Empire State. Asimismo, solo el 34% de los votantes se declaró dispuesto a reelegirla, mientras que el 59% piensa que ha llegado el momento de elegir a alguien nuevo.

Una coalición frágil

El encuestador Landon Wall, de la firma Grayhouse, afirmó en un comunicado recogido por el New York Post que su encuesta a 1.250 probables votantes para las midterms en 2026 revela que Hochul se encuentra en una "posición profundamente vulnerable".

"La coalición de Kathy Hochul es históricamente frágil: poco apoyo de sus propios votantes, un significativo y creciente apetito por el cambio, y su apoyo a Zohran Mamdani, políticamente tóxico, colapsa el apoyo entre los independientes", escribió Wall.

Stefanik, probable candidata del Partido Republicano

Se espera que Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, anuncie formalmente su campaña tras la votación de noviembre y se la considera la probable candidata del Partido Republicano.

"Los datos muestran claramente que Kathy Hochul, la peor gobernadora de Estados Unidos, es una gobernadora profundamente cuestionada e históricamente impopular que lucha incluso por conseguir el apoyo de su propio partido", afirmó Stefanik en X, refiriéndose a la encuesta.