Las Grandes Ligas suspenden a los peloteros Luis Ortiz y Emmanuel Clase, acusados de manipular lanzamientos

Publicado por Virginia Martínez 20 de marzo, 2026

Los pitchers de los Guardianes de Cleveland, Luis Ortiz y Emmanuel Clase, acusados a nivel federal de manipular lanzamientos para favorecer a apostadores, fueron suspendidos este viernes sin goce de sueldo y sin medidas disciplinarias por la Major League Baseball (MLB), según AFP.

Los lanzadores diestros dominicanos ya habían sido suspendidos con sueldo y sin medidas disciplinarias por la MLB en julio pasado, pero fueron acusados formalmente de conspiración en noviembre en Nueva York.

Los fiscales de Brooklyn acusaron a Clase, lanzador cerrador de 27 años, y a Ortiz, lanzador abridor de 26 años, de formar parte de un plan con apostadores corruptos que realizaron apuestas por cientos de miles de dólares en lanzamientos específicos. Ambos se declararon inocentes.

Un acuerdo entre las Grandes Ligas y su asociación de jugadores significará que los Guardianes no tendrán que seguir pagando a Clase y Ortiz durante la temporada, que comienza la próxima semana.

"Este acuerdo no supone una admisión de ninguna irregularidad por parte de Clase u Ortiz. La MLB ha seguido de cerca el asunto desde que alertó a las autoridades federales al inicio de su investigación y no hará más comentarios hasta que esta haya concluido", advirtió la organización.

Detalles del caso: lanzamientos amañados y miles de millones de dólares fraudulentos

Los fiscales dijeron que los lanzadores acordaron de antemano con sus cómplices los lanzamientos específicos que realizarían, y los apostadores utilizaron esa información privilegiada para realizar cientos de apuestas fraudulentas.

Clase habría aceptado participar en el plan alrededor de mayo de 2023 para manipular apuestas sobre lanzamientos específicos, con apuestas sobre la velocidad y el tipo de lanzamientos que realizaría, coordinándose con Clase en ocasiones durante los partidos, según los fiscales.

Clase recibió sobornos de los apostadores por la información y, en ocasiones, proporcionó dinero para financiar el plan, según los cargos. Entre los lanzamientos manipulados se encontraba uno en Nueva York en un partido contra los Mets. Los fiscales alegaron que Clase hizo que sus cómplices apostadores ganaran al menos 400.000 dólares en apuestas fraudulentas.

Según las acusaciones, en junio del año pasado Ortiz se unió a la conspiración, acordando de antemano lanzar bolas en lugar de strikes en ciertos lanzamientos de dos partidos a cambio de sobornos y comisiones ilegales. Antes de un partido el 15 de junio, Ortiz supuestamente acordó tirar una bola en un lanzamiento específico a cambio de un soborno de 5.000 dólares, mientras que Clase recibió otros 5.000 dólares por organizar el lanzamiento amañado.

Ortiz presuntamente acordó realizar otro lanzamiento amañado el 27 de junio a cambio de 7.000 dólares para él y otros para Clase. Clase supuestamente retiró 50.000 dólares en efectivo y entregó 15.000 dólares a un cómplice para apostar en el lanzamiento amañado de Ortiz durante el partido del 27 de junio, lo que generó al menos 60.000 dólares en ganancias para los conspiradores.