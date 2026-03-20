Costa Rica extradita por primera vez a dos de sus ciudadanos a EEUU por narcotráfico

Un avión de la DEA despega durante la operación de extradición Ezequiel Becerra / AFP

Publicado por Sabrina Martin 20 de marzo, 2026

Por primera vez en su historia, Costa Rica extraditó a dos de sus propios ciudadanos a Estados Unidos en el marco de una causa por narcotráfico internacional. La entrega responde a una solicitud de una corte federal en Texas, donde ambos son requeridos por presuntos vínculos con el tráfico de cocaína.

Los extraditados son el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”. Ambos enfrentan cargos por conspiración para fabricar, distribuir y exportar droga hacia territorio estadounidense.

Reforma constitucional y cambio de rumbo la extradición de nacionales, incluso en delitos de carácter internacional. Ese escenario cambió en mayo de 2025, cuando se aprobó una reforma constitucional que habilitó esta medida en casos de terrorismo y narcotráfico internacional.

La modificación respondió al incremento de la violencia asociada al crimen organizado y a la necesidad de fortalecer la cooperación internacional. Durante más de un siglo, la legislación de Costa Rica impidió, incluso en delitos de carácter internacional. Ese escenario cambió en mayo de 2025, cuando se aprobó una reforma constitucional que habilitó esta medida en casos de terrorismo y narcotráfico internacional.La modificación respondió aly a la necesidad de fortalecer la cooperación internacional.

Perfiles bajo investigación

Gamboa ocupó cargos clave dentro del sistema judicial costarricense, incluyendo fiscal, ministro de Seguridad y magistrado de la Sala Tercera. Fue destituido en 2018 tras cuestionamientos éticos. Ahora es señalado por autoridades estadounidenses de colaborar con estructuras criminales en el envío de droga.

López, por su parte, cuenta con antecedentes penales y es identificado como parte de redes de narcotráfico. Ambos fueron requeridos por su presunta participación en operaciones vinculadas al tráfico de cocaína.

Operativo de extradición

El traslado se realizó bajo un amplio despliegue de seguridad desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El operativo incluyó vehículos blindados y agentes del Organismo de Investigación Judicial.

Antes del despegue, autoridades costarricenses y estadounidenses inspeccionaron la aeronave. Los detenidos fueron entregados a los U.S. Marshals, quienes asumieron su custodia.

Tras el despegue, ambos quedaron bajo jurisdicción de Estados Unidos, que definirá su situación legal. Costa Rica mantendrá únicamente funciones de asistencia consular.