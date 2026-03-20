Emiten alertas por una ola de calor récord que abrasa al oeste de EEUU

Un joven se refresca en una fuente por las altas temperaturas AP / Cordon Press

Publicado por Virginia Martínez 20 de marzo, 2026

(AFP)- La ola de calor récord que azota este viernes el oeste del país es un fenómeno que ocurre una vez cada 500 años y es, con toda seguridad, consecuencia del cambio climático provocado por el ser humano, afirmaron expertos.

El calor ha batido récords esta semana y se prevé que continúe durante el fin de semana en las ciudades del oeste del país, extendiéndose hacia la costa este.

En un punto de la zona desértica del lago Martínez, en Arizona, se registraron 43 °C, un récord nacional para el mes de marzo.

Según el portal weather.com, 65 ciudades registraron nuevas máximas para marzo, desde Arizona y California hasta Idaho, en el oeste de la nación.

El Valle de la Muerte se abrasó con 40 °C

El jueves, el Valle de la Muerte se abrasó con 40 °C, mientras que San Francisco, una ciudad a menudo fresca y con niebla, igualó su récord histórico de marzo con 29 °C.

En el usualmente frío Colorado, los esquiadores se lanzaron por las pistas sin camiseta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes alertas por calor extremo para gran parte del suroeste, desde Los Ángeles y la costa sur de California hasta la capital del juego en el desierto, Las Vegas.

Se emitieron advertencias para no dejar a niños o mascotas en los carros.

El calor excesivo justo cuando el invierno en este hemisferio apenas está terminando alarmó a los observadores del clima, que vieron indicios de un cambio grave.

"Esta ola de calor sería prácticamente imposible para esta época del año en un mundo sin cambio climático provocado por el ser humano", afirmaron los científicos de World Weather Attribution en un informe citado por la AFP.

Calificaron el fenómeno de tan excepcional que, a pesar del aumento general de las temperaturas, algo tan grave "solo se espera que ocurra aproximadamente una vez cada 500 años".