Pam Bondi asegura que la Administración Trump está acabando con la politización de la Justicia

Publicado por Vanessa Vallejo 7 de octubre, 2025

Este martes 7 de Octubre, la fiscal general Pam Bondi respondió duras preguntas, durante más de cuatro horas, en una audiencia en el comité judicial del Senado. La fiscal insistió en que esta Administración y el Departamento de Justicia están trabajando para acabar con la politización e instrumentalización que tuvo lugar durante la Administración biden y para combatir la "delincuencia real".

“El partidismo, la instrumentalización desaparecerán… Estados Unidos tendrá un solo estándar de justicia para todos", dijo Bondi. Sin embargo, los senadores demócratas la acusaron a lo largo de la audiencia de estar persiguiendo a los oponentes políticos del presidente Donald Trump. Por su parte, los miembros republicanos del comité se mostraron asombrados por lo que calificaron como "hipocresía" de los demócratas, asegurando que fueron ellos quienes durante el transcurso de la Administración Biden utilizaron la Justicia a su conveniencia.

Politización de la Justicia

El senador demócrata Richard Blumenthal le preguntó a la fiscal si había recibido indicaciones de Trump para acusar al exdirector del FBI, James Comey. Blumenthal mostró una publicación del presidente en Truth en la que exigía medidas contra Comey y otros, y sugirió que ese tipo de comunicaciones desataban serias preocupaciones sobre interferencia y presión. Sin embargo, la fiscal le respondió que la acusación fue aprobada por “uno de los jurados más liberales del país” y aseguró que el Departamento está comprometido con respetar el proceso legal.

Mientras tanto, los senadores republicanos se mostraron asombrados por las acusaciones de los demócratas. El senador Josh Hawley utilizó su introducción para recordar que precisamente ayer se conoció que el FBI, bajo órdenes del fiscal especial Jack Smith, había obtenido registros telefónicos de varios senadores republicanos, incluyendo él mismo.

El senador Hawley dijo lo siguiente, quejándose de las acusaciones demócratas de una supuesta politización de la Justicia durante esta Administración: "Les oí decir (a los demócratas) que Joe Biden nunca atacó a sus enemigos políticos… ¿Eh? Es interesante, porque… el FBI intervino mi teléfono”. El senador también pidió a la fiscal que se investigue a fondo estos hechos ocurridos durante la pasada Administración.

Los demócratas insistieron en el caso Epstein

Otro tema recurrente durante toda la audiencia, fue el de los archivos de Epstein, los demócratas insistieron una y otra vez con este asunto. En uno de los intercambios más incómodos, el senador Sheldon Whitehouse presionó para que la fiscal Bondi explicara si los archivos de Epstein contienen fotografías comprometedoras del presidente Donald Trump y si esas imágenes fueron halladas durante las investigaciones de FBI.

A la pregunta del senador la fiscal respondió lo siguiente: “Sabe, senador Whitehouse, se sienta aquí y hace comentarios escandalosos, una vez más intentando difamar al presidente Trump a diestro y siniestro… cuando usted fue quien recibió dinero de uno de los confidentes más cercanos de Epstein… Reid Hoffman… ¿Y aún así me está interrogando sobre el presidente Trump y una foto con Epstein? ¡Vamos!”.

Defensa de ICE y otras agencias federales

Finalmente otro punto fundamental que hizo la fiscal a lo largo de la audiencia fue su defensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales que últimamente han tenido problemas para operar en las llamadas "ciudades santuario", donde los gobiernos locales demócratas limitan su cooperación con las autoridades de migración.

"No nos disculparemos por enviar agentes federales, incluido el ICE, a donde son necesarios para hacer cumplir la ley", dijo la fiscal. Bondi criticó duramente a los funcionarios demócratas que "bloquean" la acción federal y dijo que la seguridad pública de los americanos no debería estar sujeta a politiquerías.

La fiscal también insistió en que el Departamento de Justicia está volviendo a su “misión principal”, que incluye aplicar las leyes migratorias, combatir el crimen y el narcotráfico, y dijo que esta Administración y el Departamento de Justicia no se van a quedar con las manos cruzadas mientras criminales caminan por las calles de ciudades santuario.