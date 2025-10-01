La Oficina de Administración y Presupuesto advierte despidos federales inminentes en medio del cierre de Gobierno

Publicado por Sabrina Martin 1 de octubre, 2025

La primera jornada del cierre del Gobierno federal trajo una advertencia contundente desde la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB): si el Congreso no alcanza pronto un acuerdo de financiamiento, los despidos de empleados federales comenzarán en cuestión de días.

Russell Vought, director de la OMB, comunicó este miércoles a legisladores republicanos que la Administración no podrá sostener indefinidamente a la fuerza laboral sin un presupuesto aprobado. Según varios asistentes a la llamada, los recortes podrían aplicarse en uno o dos días.

Memorando previo de la OMB

La semana pasada, Vought ya había adelantado este escenario en un memorando dirigido a las agencias federales. En ese documento, instruyó a considerar avisos de reducción de personal (RIF) en programas o actividades que cumplieran con las condiciones de un cierre. El texto fue interpretado como una señal de que la Administración buscaba presionar a los demócratas para evitar que el Gobierno se quedara sin fondos.

La Casa Blanca confirma los despidos

Poco después de la llamada, la secretaria de prensa Karoline Leavitt declaró que los despidos de empleados federales ocurrirán “en dos días, de forma inminente, muy pronto”.

“Lamentablemente, estas reducciones de personal tendrán que implementarse muy pronto”, dijo en una sesión informativa con periodistas.

A diferencia de cierres anteriores, en los que los empleados no esenciales eran suspendidos temporalmente y luego recibían pago retroactivo, el memorando de la OMB deja abierta la posibilidad de que esta vez se apliquen despidos permanentes.

Advertencias sobre programas sociales

Durante la llamada, Vought también alertó que los fondos del programa de asistencia alimentaria para mujeres, bebés y niños (WIC) podrían agotarse en una o dos semanas si no se alcanza un acuerdo de financiamiento.

El Senado, por su parte, rechazó el miércoles por segundo día consecutivo propuestas rivales de financiamiento a corto plazo, prolongando el estancamiento en el Congreso.

Declaraciones del vicepresidente Vance

El vicepresidente Vance confirmó que la Administración contempla despidos si la situación se extiende:

“Tendremos que despedir a algunas personas si el cierre del Gobierno continúa. No nos gusta, no necesariamente queremos hacerlo, pero haremos lo que sea necesario para que los servicios esenciales del pueblo estadounidense sigan funcionando”.

Añadió que si el cierre se prolonga por varios días o incluso semanas, las reducciones de personal serán inevitables.