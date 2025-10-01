Los demócratas vuelven a rechazar el plan presupuestario de Trump y fuerzan el cierre del Gobierno

Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, compareciendo en el Congreso AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de octubre, 2025

El Partido Demócrata volvió a oponerse al plan presupuestario de Donald Trump y forzó el cierre del Gobierno o shutdown, algo que no sucedía desde enero de 2019, cuando el republicano también era presidente.

En una votación celebrada este miércoles en el Senado, el plan de gasto público de Trump -que duraría hasta el 21 de noviembre- recibió el respaldo de todos los congresistas republicanos -salvo el de Rand Paul (Kentucky)- y de tres demócratas -Catherine Cortez Masto (Nevada), John Fetterman (Pensilvania) y Angus King (Maine)- que decidieron no alinearse a sus compañeros. Con 55 votos a favor, el proyecto presupuestario del presidente no salió adelante, faltándole cinco síes para sacarlo adelante.

Nada más conocerse la resolución legislativa, la Casa Blanca emitió un comunicado responsabilizando al ala más radical del Partido Demócrata del cierre del Gobierno.

"Los demócratas han provocado oficialmente un cierre total del Gobierno, orquestado por los lunáticos de la izquierda radical que controlan su partido. Este cierre es responsabilidad al 100% de los demócratas, cuya agenda radical está envenenando nuestra política y castigando a nuestro pueblo", escribió la Casa Blanca.

"Su lista de deseos radicales de 1,5 billones de dólares -atención médica gratuita para inmigrantes ilegales y cero consideración por los estadounidenses- ha frenado al gobierno estadounidense. Tienen a la nación como rehén para apaciguar a su base de izquierda radical. Este es el desastre de los demócratas", añadió la Administración Trump.

JD Vance señala a las demandas "ridículas" del Partido Demócrata

Nada más producirse la votación, JD Vance compareció ante los medios junto con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, para reaccionar al cierre del Gobierno. El vicepresidente acusó a los demócratas por formular demandas "ridículas" a los republicanos para evitar el shutdown.

"Nos dijeron que sacarían al gobierno de la parálisis presupuestaria, pero solo si destinamos miles de millones de dólares a la atención médica de los inmigrantes indocumentados. Esa una propuesta ridícula", afirmó Vance.

Según el vicepresidente, que explicó a los periodistas que está en contacto con senadores de ambas partes, "los demócratas ya están dándose cuenta, en privado, de la irracionalidad de su postura".

Schumer: "Esto es un cierre del Gobierno de Donald Trump"

Quien también se pronunció fue Chuck Schumer (demócrata por Nueva York). El líder de la minoría en el Senado aseguró que su decisión y la de gran parte de sus compañeros de partido no deriva en un cierre del Gobierno, sino en un "cierre del Gobierno de Donald Trump".

El senador dijo que el plan presupuestario de los republicanos llevaría a que los estadounidenses no recibieran la atención sanitaria que necesitan.

"Es 1 de octubre y es el primer día del cierre del gobierno de Donald Trump. Donald Trump y los republicanos nos han llevado a un cierre gubernamental porque se negaron a proteger la atención médica de los estadounidenses. No es radical decir que los estadounidenses no merecen ver cómo se duplican sus primas por culpa de los republicanos", señaló Schumer, añadiendo que es "mentira" que quiera beneficiar a los inmigrantes ilegales.