La Administración Trump suspende 18.000 millones de dólares en infraestructura para Nueva York por el cierre del Gobierno

Publicado por Williams Perdomo 1 de octubre, 2025

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, informó de que el Gobierno suspenderá 18.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en la ciudad de Nueva York debido al cierre del Gobierno.

“Se han suspendido aproximadamente 18 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura de la ciudad de Nueva York para garantizar que los fondos no fluyan basándose en principios inconstitucionales de DEI”, escribió Vought en un breve comunicado en su cuenta de X.

Detalló que la Administración suspendería el Proyecto del Túnel Hudson, así como el Metro de la Segunda Avenida.

Entre tanto, el Departamento de Transporte explicó que emitió una regla final provisional (IFR) que prohíbe los requisitos de contratación basados en la raza y el sexo en las subvenciones federales. Pero, el departamento no avanza en la revisión debido al cierre del Gobierno.

“Debido al cierre provocado por Chuck Schumer y Hakeem Jefferies, la revisión del USDOT sobre las prácticas inconstitucionales de Nueva York tomará más tiempo. Sin presupuesto, el Departamento se ha visto obligado a suspender temporalmente al personal de derechos civiles responsable de realizar esta revisión”, detalló el Departamento de Transporte en un comunicado.

El Congreso no logró evitar el cierre del Gobierno. Luego de semanas de incertidumbre sobre esta posibilidad, se alcanzó la fecha límite del 30 de septiembre sin que se concretara un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas. Este es el decimoquinto cierre gubernamental en la historia de Estados Unidos y el primero desde enero de 2019, cuando Donald Trump también era presidente.