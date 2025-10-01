Trump retira la nominación de EJ Antoni para servir como comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump retiró este martes la nominación de E.J. Antoni para servir como el próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS), luego de haber destituido a la anterior comisionada de dicha agencia, Erika McEntarfer, tras criticar los últimos datos de empleo publicados durante su gestión. Según publicó NBC News, un miembro de la Administración que habló con el medio bajo condición de anonimato explicó que “La Casa Blanca espera nominar muy pronto a un nuevo candidato para dirigir la BLS”.

La Heritage Foundation, un prestigioso Think Tank conservador del cual formó parte Antoni, confirmó a través de la cuenta de X de su director Kevin Roberts que el economista republicano regresaba a su antiguo cargo en el centro de estudios tras la decisión de Trump. “El Dr. E.J. Antoni sigue siendo una de las mentes económicas más brillantes del país. Las inmensas capacidades y el análisis económico perspicaz de E.J. no han cambiado, y estamos muy orgullosos de tenerlo en nuestro equipo. Es innegable que la BLS necesita una reforma y que @RealEJAntoni era el hombre adecuado para el cargo. E.J. seguirá impulsando esa reforma y defendiendo los intereses del pueblo estadounidense desde su invaluable rol como economista jefe en @Heritage”, escribió Roberts.

Antoni no contaría con el apoyo de Collins y Murkowski

Según diferentes medios, Antoni fue una de las voces calificadas que instó a Trump a despedir a McEntarfer, siendo esta una medida que varios economistas tanto demócratas como republicanos criticaron fuertemente. McEntarfer fue originalmente designada al cargo de comisionada durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden, tras contar con un amplio apoyo bipartidista en el Senado en el año 2024. Trump decidió destituirla luego de que su informe de empleo del mes de agosto mostrara una contratación menor a la esperada en julio.

Según informó CNN, la razón por la que Trump habría tomado la decisión de retirar la nominación de Antoni para servir como el nuevo comisionado de la BLS sería por las dificultades que este tendría para asegurar el apoyo de las senadoras republicanas Lisa Murkowski y Susan Collins, lo que habría dificultado su confirmación.