Mike Waltz recibe luz verde del Senado como embajador ante las Naciones Unidas

Publicado por Sabrina Martin 19 de septiembre, 2025

El Senado aprobó este viernes a Mike Waltz como nuevo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, un nombramiento que se produce en vísperas de una semana de reuniones y debates de alto nivel en la Asamblea General de la ONU.

La confirmación se dio con una votación ajustada de 47 a 43. Tres demócratas —Mark Kelly (Arizona), Jeanne Shaheen (New Hampshire) y John Fetterman (Pensilvania)— se sumaron a la mayoría republicana para respaldar la nominación. El único voto en contra dentro del Partido Republicano fue el de Rand Paul (Kentucky), quien ya había intentado frenar la designación desde el comité.

Tras conocerse el resultado, Waltz escribió en su cuenta de X:

“GRACIAS al presidente Trump y al Senado de los Estados Unidos por su confianza para hacer que la ONU vuelva a ser grande otra vez”.

Una confirmación contra el reloj

Hasta hace unos días parecía improbable que Waltz lograra llegar a tiempo a la cita anual de la ONU. Su nominación había sido devuelta al Comité de Relaciones Exteriores junto con otras propuestas diplomáticas del presidente Donald Trump, luego de que los demócratas objetaran la manera en que el comité impulsó el trámite.

La presión de aliados republicanos y de figuras cercanas a Trump, entre ellas el estratega Jason Miller, fue clave para que la Cámara Alta concretara la confirmación antes de que los líderes mundiales comiencen a llegar a Nueva York.

Límites y negociaciones

Aunque Waltz quedó ratificado como representante ante el Consejo de Seguridad, el Senado no sometió a votación su nominación como delegado en la Asamblea General. Por ahora, no se sabe si esa omisión afectará sus funciones inmediatas durante el receso legislativo.

Para destrabar el proceso, los republicanos negociaron con la senadora Shaheen, la demócrata de mayor rango del comité, quien aceptó respaldar la nominación a cambio de liberar fondos de asistencia exterior.