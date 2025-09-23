Tom Homan confirmó que el Gobierno encontró 25.000 niños que ingresaron ilegalmente al país y se encontraban perdidos

Publicado por Joaquín Núñez 23 de septiembre, 2025

Tom Homan confirmó que las autoridades encontraron 25.000 niños que ingresaron ilegalmente al país y que estaban desaparecidos. En una entrevista recientemente concedida a Fox News, el 'zar' fronterizo reafirmó el compromiso de la Administración Trump con la seguridad de la frontera sur y con la localización de estos niños.

Homan, quien fue director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la primera Administración Trump, es la cara visible de la Casa Blanca en lo que respecta al combate contra la inmigración ilegal.

"Cuando el presidente Trump me llamó para que volviera de mi jubilación, me dijo que querían que hiciera tres cosas: asegurar la frontera, llevar a cabo la mayor operación de deportación que haya visto el país y, en tercer lugar, encontrar a más de 300.000 niños desaparecidos. Y esa era la prioridad número uno. Ya han localizado a poco menos de 25.000. Algunos de estos niños estaban bien, con padres que se escondían porque no querían ser deportados", expresó en la entrevista con Fox.

Sobre la cifra de 300.000 niños desaparecidos, el 'zar' fronterizo se refirió a un informe publicado en agosto del 2024 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, el funcionario explicó que muchos de los niños se encontraban en malas condiciones de salud debido a la explotación laboral o sexual: "Muchos estaban involucrados en el tráfico sexual. A muchos los encontramos realizando trabajos forzados, esclavizados. Me refiero a que se les obligaba a trabajar durante jornadas interminables y no iban al colegio. No les pagaban y sufrían abusos".