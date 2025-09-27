El Departamento de Estado promete liberar al hemisferio del narcoterrorismo y refuerza la presión sobre Maduro

Publicado por Virginia Martínez 27 de septiembre, 2025

El Departamento de Estado elevó este sábado su mensaje contra las redes criminales en América Latina con la difusión de un video en el que reafirma su compromiso de combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.

“La Administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas”, destacó el mensaje oficial.

El material destaca el aviso de recompensa por Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el Cártel de los Soles y de utilizar a Venezuela como plataforma para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La oferta asciende a 50 millones de dólares, la cifra más alta que se ha fijado por un capo del narcotráfico.

Narcoterrorismo como amenaza regional

El comunicado advierte que estas organizaciones recurren a la violencia extrema y mantienen redes de tráfico de drogas y armas que desestabilizan la región. Hasta el momento, 13 de ellas han sido designadas como organizaciones terroristas.

La declaración añade que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, se han impulsado medidas para proteger a los ciudadanos estadounidenses y apoyar a países vecinos en esta lucha. También insta a una cooperación regional para frenar el flujo de drogas, armas e inmigración ilegal.

Escenario de creciente tensión

Aunque no se detallaron operaciones concretas, reportes de NBC News indican que funcionarios estadounidenses evalúan acciones militares que podrían activarse en semanas, entre ellas el uso de drones contra laboratorios y líderes criminales en Venezuela.