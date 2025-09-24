La Armada de EEUU confirma que hizo pruebas con misiles desde submarinos nucleares en el este de Florida: "Iluminaron el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico"

Un misil Trident desarmado se lanza desde un submarino de misiles balísticos Shelby Thompson / Marina de los EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de septiembre, 2025

La Armada de los Estados Unidos confirmó este martes que su programa Strategic Systems (SSP) realizó cuatro lanzamientos de prueba de misiles ‘Trident II D5LE’ no armados desde un submarino balístico de la clase Ohio frente a la costa este de Florida, en una serie de ensayos programados entre el 17 y el 21 de septiembre.

El comunicado oficial de la Armada confirmó que uno de los lanzamientos del domingo por la noche “iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico”.

Un submarino balístico de la clase Ohio (también conocidos como SSBN) es un sumergible nuclear cuyo objetivo principal es patrullar sigilosamente, oculto, y lanzar misiles Trident II para mantener la capacidad disuasoria estratégica.

Según la Armada, los vuelos formaron parte de un evento de prueba planificado y recurrente diseñado para evaluar y garantizar la fiabilidad y precisión continuas del sistema. “Las pruebas de misiles no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento mundial en curso”, se informó.

Como medidas de seguridad se emitieron avisos aeronáuticos y marítimos (NOTAM/NOTMAR) para delimitar zonas de exclusión durante el periodo de ensayo.

Los lanzamientos se efectuaron desde un SSBN sumergido y las trayectorias terminaron en una amplia área del Océano Atlántico, añade la nota oficial, sin dar mayores detalles sobre la ubicación exacta. Estos ensayos elevaron el total acumulado de lanzamientos de prueba exitosos del sistema Trident II D5 a 197; el misil original data de la década de 1980 y recibió una actualización de extensión de vida completada en 2017 para prolongar su operatividad hacia la década de 2040.

“Nuestro sistema nacional de misiles balísticos lanzados desde submarinos ha sido un componente crítico de nuestra seguridad nacional desde la década de 1960, y estos lanzamientos continúan demostrando la credibilidad y fiabilidad de nuestras capacidades de disuasión estratégica”, dijo el vicealmirante Johnny R. Wolfe, director de los Programas de Sistemas Estratégicos de la Marina.

Las pruebas se producen en un momento de tensión en el Mar Caribe, con las Fuerzas Armadas estadounidenses hundiendo hasta cuatro embarcaciones pertenecientes a, presuntamente, grupos narcoterroristas. Al menos tres de las cuatro narcolanchas que EEUU hundió estaban ligadas al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, dos organizaciones terroristas relacionadas al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Además de destruir embarcaciones de droga, EEUU también realizó un imponente despliegue en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, que incluye: unos ocho buques de guerra (entre ellos destructores lanzamisiles), un submarino nuclear integrado a la presencia, al menos un buque anfibio con unidades de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, varios cazas F-35 operando desde bases en Puerto Rico y un contingente combinado de aproximadamente 4.500 efectivos embarcados y desplegados.