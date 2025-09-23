La Corte Suprema permite a Trump destituir a una comisionada de la FTC

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de septiembre, 2025

La Corte Suprema le permitió este lunes al presidente Donald Trump destituir a la comisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Kelly Slaughter, detallando además que escucharía los alegatos del caso en diciembre. Con un resultado final de 6 votos a favor y 3 en contra, la orden del alto tribunal tuvo lugar seis meses después de la decisión de Trump de despedir a Slaughter y a otro de los comisionados de la FTC llamado Álvaro Bedoya, quien, al igual que la comisionada, era miembro del Partido Demócrata, hecho que no está fuera de lo común al tratarse de una agencia que generalmente cuenta con tres comisionados del partido del presidente de turno y dos del partido opositor.

Luego de su destitución, tanto Slaughter como Bedoya anunciaron que impugnarían su despido en los tribunales, basándose en un fallo de la Corte Suprema en 1935 en el caso Humphrey’s Executor v. United States, el cual también involucró la destitución de un comisionado de la FTC. En su orden de este lunes, el alto tribunal señaló que consideraría en diciembre la cuestión más amplia sobre si se debía anular o no ese precedente, el cual ha representado en los últimos 90 años un obstáculo al poder ejecutivo sobre las agencias independientes.

Tras oficializarse la decisión de la Corte Suprema, la fiscal general Pam Bondi celebró públicamente la intervención del tribunal a través de su cuenta de X. “Nuestros abogados en el @TheJusticeDept acaban de conseguir una victoria significativa en la Corte Suprema que protege la autoridad ejecutiva del presidente Trump. En una decisión de 6-3, la Corte suspendió un fallo de un tribunal inferior que impedía al presidente destituir a un miembro de la junta de la FTC. Esto ayuda a reafirmar nuestro argumento de que es el presidente, y no un juez de un tribunal inferior, quien tiene el poder de contratar y despedir a los funcionarios del poder ejecutivo. Continuaremos luchando y ganando en los tribunales para defender la agenda del presidente Trump”, escribió Bondi.