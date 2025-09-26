Trump dice a las embarazadas que no tomen Tylenol "a menos que sea absolutamente necesario"

Publicado por Natalia Mittelstadt 26 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump aconsejó el viernes a las mujeres embarazadas que sólo usen Tylenol cuando sea necesario, y que no se lo den a niños pequeños.

"Mujeres embarazadas, NO UTILICE TYLENOL A MENOS QUE SEA ABSOLUTAMENTE NECESARIO, NO LE DE TYLENOL A SU HIJO PEQUEÑO POR NINGÚN MOTIVO, DIVIDA LA VACUNA MMR EN TRES VACUNAS TOTALMENTE SEPARADAS (¡NO MEZCLADAS!), PONGASE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE POR SEPARADO, PONGASE LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B A LOS 12 AÑOS DE EDAD O MÁS, Y, LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, ¡PONGASE LA VACUNA EN 5 VISITAS MÉDICAS SEPARADAS! Presidente DJT", publicó Trump en Truth Social.

El post llega después de que el lunes Trump aconsejara a las mujeres embarazadas no tomar Tylenol porque podría estar vinculado a un reciente aumento del autismo, según un esperado informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Tylenol y el paracetamol genérico son los fármacos para aliviar el dolor y bajar la fiebre más utilizados por las mujeres embarazadas, a las que ya se desaconseja el uso de Advil o ibuprofeno genérico por el riesgo de abortos espontáneos y defectos congénitos.

Trump dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos informará a los médicos de que el uso de paracetamol, utilizado en Tylenol, "puede estar asociado" con un mayor riesgo de autismo.

"Tomar Tylenol no es bueno", dijo Trump durante unas declaraciones en la Casa Blanca. "Todas las mujeres embarazadas deberían hablar con sus médicos sobre limitar el uso de este medicamento durante el embarazo".

Un portavoz del fabricante de Tylenol Kenvue dijo a Politico que la empresa estaba en total desacuerdo con cualquier sugerencia que relacionara Tylenol con el autismo, alegando que disuadir a las mujeres de usar el medicamento las obligaría a tomar "opciones peligrosas" entre soportar un dolor que podría ser perjudicial para ellas y sus bebés, o tomar medicamentos analgésicos más arriesgados.

Trump también dijo el lunes que el HHS quiere sacar el mercurio y el aluminio de las vacunas.

"No queremos mercurio en las vacunas", dijo Trump. "Queremos sin aluminio en la vacuna. La MMR, creo, debería tomarse por separado. Esto se basa en lo que siento".

