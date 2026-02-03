La jefa diplomática de EEUU en Venezuela se reúne con Delcy Rodríguez y le marca el rumbo de la transición

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de febrero, 2026

La embajadora Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, se reunió este lunes con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores y le dejó un claro mensaje al régimen chavista de cómo debe ser la transición en Venezuela.

“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, comunicó la Embajada de EEUU en Venezuela.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

La reunión se dio apenas días después de que Estados Unidos y Venezuela retomaran relaciones diplomáticas, a casi un mes de cumplirse la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas por orden directa del presidente Donald Trump.

En las últimas semanas, el régimen interino chavista, liderado por Delcy Rodríguez bajo el visto bueno de Washington, ha empezado a dar varios pasos hacia una transición que, según la Administración Trump, tiene por objetivo final lograr que Venezuela vuelva a ser un Estado funcional, con separación de poderes y democracia real.

Según la organización Foro Penal, una voz reconocida en Venezuela sobre DDHH, se han contabilizado 344 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero. Sin embargo, aún quedan más de 500 presos políticos en el país sudamericano.

Asimismo, en un paso sorpresivo, Delcy Rodríguez anunció el viernes una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela y el cierre oficial de El Helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina y una de las principales cárceles que el régimen chavista usa para atacar a la disidencia.

Durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen chavista, Rodríguez indicó que la propuesta cubrirá "todo el periodo de violencia política de 1999 al presente", y que la ley será enviada formalmente a la Asamblea Nacional, también controlada por la dictadura y cuyo presidente es su hermano, Jorge Rodríguez.

Con ello, los mensajes de los últimos días de Estados Unidos dirigidos directamente al régimen chavista parecen encaminar, paso a paso, una transición que promete ser laboriosa, compleja y que podría durar varios meses.