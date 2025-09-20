La Casa Blanca asegura que TikTok tendrá una junta directiva con mayoría estadounidense
"Habrá siete puestos en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció que el acuerdo para que la empresa matriz china de la popular aplicación de videos TikTok venda sus operaciones en Estados Unidos prevé la creación de una junta directiva dominada por estadounidenses.
"Habrá siete puestos en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses", declaró Leavitt en una conversación con Fox News.
"Los datos y la confidencialidad serán supervisados por una de las mejores empresas tecnológicas estadounidenses, Oracle, y el algoritmo también será controlado por Estados Unidos", añadió.
La Casa Blanca ha amenazado a la plataforma china con prohibir sus actividades locales por motivos de seguridad nacional si no vende su negocio en Estados Unidos.
Según Leavitt, todos estos puntos forman parte de una acuerdo entre las partes, al que solo le quedan unos detalles por cerrar.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes, tras una llamada con su homólogo chino Xi Jinping, que la firma de un acuerdo sobre TikTok podía ser ahora una "simple formalidad".
A diferencia de Washington, Pekín no se ha pronunciado sobre la conversación que mantuvieron los dos jefes de Estado.
China sobre el trato
Las negociaciones tienen lugar en un momento en que una ley estadounidense prevé prohibir la plataforma en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.