Bessent: "El Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina"

Publicado por Santiago Ospital 22 de septiembre, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó el rumbo económico tomado por el presidente argentino, Javier Milei, mostrándose "dispuesto" a "hacer lo que sea necesario" para ayudar a la nación sudamericana.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyarlo", escribió el funcionario en X. "Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa".

Luego precisó que aquellas "opciones" incluyen "líneas de intercambio, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses".

En apoyo explícito al presidente Milei, aseguró que la Administración Trump continuaba "confiando" en que "la disciplina fiscal y las reformas favorables al crecimiento" del libertario eran necesarias para "romper la larga historia de declive" del país.

Además, confirmó que Donald Trump se reunirá con el mandatario argentino el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este último también acudió a redes sociales para agradecer a Bessent y Trump sus muestras de apoyo, describiéndolo como "incondicional". "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY", añadió antes de cerrar con su clásico latiguillo: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, igualmente agradeció en X las palabras del secretario estadounidense:

Horas antes, el Gobierno argentino había anunciado la eliminación temporal de impuestos a la exportación de granos, con el objetivo de reforzar sus reservas. Milei afronta desde hace varias semanas una corrida cambiaria acentuada tras su derrota electoral en las legislativas de la provincia de Buenos Aires a inicios de mes.

Tras la publicación de Bessent, los bonos soberanos y las acciones del país austral mostraron fuertes subas. Además, el riesgo país bajó más de 300 puntos.