La Administración Trump prohíbe a diplomáticos iraníes comprar en tiendas mayoristas o de lujo en Nueva York

Publicado por Leandro Fleischer 24 de septiembre, 2025

La Administración de Donald Trump ha implementado nuevas medidas que limitan las actividades de los diplomáticos y funcionarios iraníes que visitan Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU, informaron medios internacionales.

Según una normativa publicada recientemente en el Registro Federal, se les prohíbe realizar compras en tiendas mayoristas como Costco, Sam’s Club o BJ’s Wholesale Club sin la previa autorización del Departamento de Estado. Estas restricciones, que también afectan a los familiares de los diplomáticos, incluyen la prohibición de adquirir bienes considerados de lujo sin un permiso especial.

Durante años, imágenes de funcionarios iraníes comprando productos como televisores o cajas de cereales en estas tiendas han circulado ampliamente en Irán, generando malestar entre la población.

“Máxima presión”



Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado, calificó las restricciones como una medida de “máxima presión”, indicó The Guardian. "No permitiremos que el régimen iraní permita que sus élites clericales se den un capricho de compras en Nueva York mientras el pueblo iraní sufre pobreza, infraestructuras deterioradas y una grave escasez de agua y electricidad", manifestó el funcionario.

Irán apuntó contra la medida



El Gobierno iraní ha condenado enérgicamente estas medidas, afirmando que son contrarias a las obligaciones de Estados Unidos como anfitrión de la Asamblea General de la ONU. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, criticó las restricciones como un gesto inapropiado por parte de Washington.

Restricciones anteriores



Cabe destacar que los diplomáticos iraníes ya enfrentan estrictas limitaciones en Estados Unidos. Desde 2019, durante la primera Administración Trump, sus movimientos fueron restringidos a un área específica en Manhattan, cerca del complejo de la ONU, prohibiéndoles viajar más allá del aeropuerto Kennedy, la misión iraní o la residencia del embajador. En un caso notable, al exministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, se le impidió visitar a un colega hospitalizado en Nueva York.

Estas restricciones no son exclusivas de Irán. Diplomáticos rusos también necesitan autorización para salir de áreas designadas, mientras que los funcionarios chinos deben notificar al Departamento de Estado sobre cualquier reunión que realicen en territorio estadounidense. Estas medidas reflejan una práctica más amplia de control sobre las actividades de ciertos países en suelo estadounidense, señaló The Times of India.