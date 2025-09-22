Sinclair, el mayor dueño de estaciones de ABC, no transmitirá el programa de Jimmy Kimmel a pesar de la decisión de Disney de reanudarlo

Publicado por Joaquín Núñez 22 de septiembre, 2025

The Walt Disney Company anunció el regreso del programa de Jimmy Kimmel. Una semana después de los comentarios del presentador sobre Charlie Kirk, la empresa propietaria de ABC oficializó el regreso de 'Jimmy Kimmel Live!' para el martes 23 de septiembre. Sin embargo, las estaciones que forman parte de Sinclair Broadcast Group no transmitirán el programa.

A través de un comunicado, Disney explicó los motivos del regreso de Kimmel, a quien habían suspendido de forma indefinida el pasado miércoles 17 de septiembre. Previo a la cena del American Cornerstone Institute, Donald Trump aseguró que la Casa Blanca no tuvo nada que ver con la decisión.

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país", le dijo un portavoz de Walt Disney Company a CNN.

"Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de reanudar el programa el martes", añadió el portavoz.

Sobre la decisión de Sinclair, la mayoría de las estaciones ABC en el país son propiedad de grupos de estaciones independientes. Actualmente, Sinclair es el mayor propietario de estaciones de ABC, con 38 en total. Esto incluye las del área metropolitana de Washington DC.

“A partir del martes por la noche, Sinclair reemplazará 'Jimmy Kimmel Live!' en nuestras estaciones afiliadas a ABC con programación de noticias. Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa”, señaló la compañía en un comunicado.