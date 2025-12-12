23 demócratas votan junto a los republicanos y frustran el nuevo intento de destituir a Trump

Publicado por Sabrina Martin 11 de diciembre, 2025

El más reciente esfuerzo del representante demócrata Al Green por impulsar un impeachment contra el presidente Donald Trump quedó completamente desactivado este jueves. La Cámara de Representantes votó a favor de enviar al archivo los dos artículos de destitución que Green había logrado llevar al pleno mediante una resolución privilegiada, un procedimiento que obliga a someter la propuesta a consideración.

La moción para archivar obtuvo un apoyo contundente: 237 votos a favor, 140 en contra y 47 declaraciones de “presente”, resultado que cerró el intento antes de que pudiera avanzar hacia un debate más amplio.

Demócratas toman distancia del esfuerzo

Aunque Green ha sido persistente en su intento de presentar artículos de destitución durante el último año, una parte significativa de su propio partido decidió no respaldarlo. Un total de 23 demócratas votaron directamente a favor de archivar la resolución, entre ellos Tom Suozzi, Josh Riley, Jared Golden, Jimmy Panetta, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander, Sharice Davids, Don Davis y Shomari Figures.

Los artículos de impeachment planteados por Green

La propuesta incluía dos acusaciones de abuso de poder.

El primer artículo sostenía que Trump pidió la “ejecución” de seis legisladores demócratas después de acusarlos de comportamiento sedicioso, en el contexto de un video en el que se mencionaban consecuencias históricas para ese tipo de conductas. El episodio generó fuertes reacciones y llevó al FBI a abrir una investigación sobre el contexto de esos señalamientos.

El segundo artículo afirmaba que el presidente había contribuido a un clima político marcado por amenazas hacia legisladores y jueces federales, planteando que comentarios hostiles podían poner en riesgo su seguridad y afectar la independencia del poder judicial.