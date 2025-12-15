La entrevista en la que José Antonio Kast vaticinó a VOZ que América iba a girar a la derecha
"Sudamérica volverá a ser el continente de la esperanza", dijo Kast durante la conversación. El abogado conservador de 59 años, se impuso este domingo con un 58% frente a la comunista Jeannette Jara en las elecciones presidenciales.
El director de VOZ Media, Mario Noya, entrevistó al presidente electo de Chile y líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast. La conversación se dio con motivo a la conferencia conservadora CPAC en Budapest, Hungría.
Mundo
Williams Perdomo
El candidato de derecha arrasó en el balotaje del domingo y será el próximo presidente de Chile. El abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la comunista Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, tras el conteo del 86% de los votos.
Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.