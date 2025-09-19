La administración Trump pide a la Corte Suprema que restablezca la política que prohibía autodefinirse como transgénero o no binario en los pasaportes

Publicado por Williams Perdomo 19 de septiembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que le permita bloquear la emisión de pasaportes que muestren las identidades de género de los estadounidenses como transgénero y no binarios.

De acuerdo con la información, el Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia para levantar la orden de un juez federal que prohíbe al Departamento de Estado aplicar la política del presidente Trump.

"Los ciudadanos particulares no pueden obligar al Gobierno a utilizar designaciones de sexo inexactas en documentos de identificación que no reflejan el sexo biológico de la persona, especialmente en documentos de identificación que son propiedad del Gobierno y un ejercicio del poder constitucional y estatutario del presidente para comunicarse con gobiernos extranjeros", escribieron los abogados del Departamento de Justicia en la solicitud obtenida por Reuters.

El bloqueo de la política El Gobierno presentó su solicitud después de que la jueza federal de distrito Julia Kobick, en Boston, emitiera en abril una orden preliminar que bloqueaba la implementación de la política para seis de las siete personas transgénero y no binarias que habían presentado la demanda.

Luego, la jueza amplió su decisión para impedir que la política se aplicara a todos los titulares de pasaportes transgénero, no binarios e intersexuales.

“Kobick, designado por el expresidente demócrata Joe Biden, concluyó que la política del Departamento de Estado era arbitraria y estaba basada en un prejuicio irracional hacia los estadounidenses transgénero que violaba sus derechos de protección igualitaria bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, explicó Reuters.