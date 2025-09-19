Trump habló con Xi Jinping: TikTok, guerra en Ucrania y tráfico de fentanilo entre los temas principales

Publicado por Williams Perdomo 19 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que hubo avances en la negociación sobre el futuro de la plataforma TikTok y sobre comercio y la lucha contra el fentanilo tras hablar telefónicamente con su homólogo chino, Xi Jinping.

"Avanzamos en muchos temas muy importantes, incluyendo el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo de TikTok", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En ese sentido, según la prensa estatal en Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, propuso resolver la negociación sobre la red social TikTok a través de las "reglas del mercado".

Además, el presidente Trump calificó su llamada como muy productiva y dijo que el líder chino visitará Estados Unidos en lo que describió como un momento apropiado.

El republicano también anunció que se reunirá con su homólogo chino en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur y viajará a China a principios del año que viene.