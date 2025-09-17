Donald Trump vuelve a extender el plazo para prohibir TikTok, en vísperas de un posible acuerdo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de septiembre, 2025

A través de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump volvió a extender el plazo para prohibir TikTok por tres meses, hasta el 16 de diciembre, en vísperas de un posible acuerdo para la venta de la popular red social china a un comprador estadounidense.

Según la orden, la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en Pekín, tiene tres meses en total para desprenderse de la red social por motivos de seguridad nacional. De lo contrario, se enfrentará a una prohibición en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este lunes que existía un marco para un acuerdo para vender TikTok a un comprador estadounidense, pero que los términos se confirmarían en los próximos días, tras una llamada pautada para el viernes entre Trump y el presidente chino Xi Jinping.

Trump confirmó la información este martes. "Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi Jinping el viernes para confirmar todo", dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca.

Según diversos reportes, el acuerdo es similar al que casi se anunció en abril, cuando se planteó reducir la participación de ByteDance a menos del 20% de la compañía. En aquel momento, también se planteó limitar por completo la capacidad del Partido Comunista Chino para acceder a los datos de los usuarios estadounidenses.

La nueva prórroga del martes es ya la cuarta que otorga el presidente Trump sobre el plazo fijado por la ley bipartidista aprobada el año pasado y avalada por la Corte Suprema, pese a que el texto legal pretendía evitar prórrogas perpetuas por parte de la Casa Blanca.

Los congresistas más beligerantes contra China expresaron entusiasmo por las señales de un posible acuerdo, pero advirtieron que lo someterán a una revisión exigente para asegurarse de que realmente cumple con el espíritu de la ley.

“El presidente está intentando equilibrar tanto las implicaciones de seguridad nacional como el hecho de que ha sido una aplicación tan importante para tantos estadounidenses”, dijo el senador Dave McCormick (R-Pa.) a Politico. “Tengo la esperanza de que lo que salga de esto sea algo que realmente elimine la participación china, lo que sería un gran avance”.