Trump, en su despedida del Reino Unido, habló de recuperar la base aérea en Afganistán y de su "decepción" con Putin

Publicado por Diane Hernández 18 de septiembre, 2025

Donald Trump ocupó los titulares de la prensa del Reino Unido esta semana. Desde el anticipo y especulación de lo que sería la segunda visita de Estado del Presidente al país, hasta detalles del suntuoso banquete que lo recibió en el Castillo de Windsor junto a la casta más pura de la realeza británica, llenaron páginas y páginas de los medios

Tras dos días de agenda oficial (tres en total si contamos la llegada), Trump se ha despedido de sus anfitriones dejando atrás un tratado de cooperación tecnológica, una ofrenda a la Reina Isabel II y algunas declaraciones inesperadas en la última rueda de prensa que ofreció junto al primer ministro Keir Starmer.

La "decepción" de Putin

Trump admitió este jueves estar "decepcionado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que continúa con la guerra en Ucrania pese a los esfuerzos de paz del mandatario norteamericano.

Ante la prensa reunida en la residencia campestre del primer ministro británico, a 70 kilómetros de Londres, el presidente afirmó que pensaba que el conflicto en Ucrania sería el "más fácil" de resolver debido a su relación con el presidente ruso.

"Pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado", señaló refiriéndose a Putin, en el tercer y último día de su visita de Estado a Reino Unido. El tema de la guerra en Ucrania fue uno de los temas a tratar en el encuentro con Starmer.

En la misma conferencia Trump instó a los países europeos a dejar de comprar petróleo ruso, diciendo que "si su precio baja, Putin se retirará de esa guerra".

Por su parte, el británico afirmó que es necesario "acentuar la presión" sobre Putin, para que ponga fin a la guerra.

"Debemos ejercer una presión adicional sobre Putin. Solo cuando el presidente [Donald Trump] ejerció presión sobre Putin, este mostró realmente cierta disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión", declaró Keir Starmer.

Desacuerdos sobre Palestina

Horas antes de su regreso a Washington, ambos dirigentes también abordaron algunos temas diplomáticos delicados y reconocieron su desacuerdo sobre el reconocimiento del Estado de Palestina.

Starmer ha anunciado su intención de reconocer al Estado palestino. Esto podría ocurrir este fin de semana, según The Times, antes de las discusiones del lunes en la Asamblea General de la ONU.

"Estoy en desacuerdo con el primer ministro en ese punto. Se trata de uno de nuestros pocos desacuerdos", declaró Trump. "La situación en Gaza es intolerable", señaló Starmer sobre el tema sin ofrecer más detalles del asunto.

En la misma ronda informativa con los medios mencionaron el tema de la inmigración, un asunto crucial para ambos países.

La inmigración clandestina "destruye los países desde dentro", aseguró Trump, "no importa si se recurre al ejército, no importa qué medios se utilicen", agregó tras comparar la situación del Reino Unido con la de EEUU en esa materia.

La inmigración Más de 31.000 migrantes han llegado en barco a las costas inglesas desde comienzos de 2025, un récord para este periodo del año.

​

​Starmer dijo que quiere "intensificar" las expulsiones de migrantes en el marco del acuerdo firmado este verano con Francia, tras la deportación este jueves de un primer ciudadano indio.

"Vínculo inquebrantable"

Poco antes de la rueda de prensa, Trump elogió el "vínculo inquebrantable" de su país con Reino Unido, mientras firmaba junto a Starmer un importante acuerdo tecnológico en el último día de su visita oficial.

En esta ceremonia, a la que asistieron numerosos directores ejecutivos de empresas tecnológicas estadounidenses, el líder laborista británico afirmó que tanto él como Trump son "líderes que genuinamente se agradan mutuamente".

"Es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia del Reino Unido, por mucho", añadió.

El acuerdo tecnológico El acuerdo firmado tiene el objetivo de impulsar la cooperación de ambos países en los ámbitos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la energía nuclear.



De acuerdo a las declaraciones de los mandatarios "permitirá crear nuevas formas de colaboración entre los poderes públicos, el mundo académico y el sector privado, en ámbitos como la inteligencia artificial, que está revolucionando el mundo".



Por su parte, Trump comentó que el acuerdo es "muy importante" y recordó que el Reino Unido es el principal aliado de Estados Unidos en la OTAN.

​

​La firma del acuerdo llega tras las promesas de inversión por 205.000 millones de dólares en Reino Unido formuladas por gigantes estadounidenses como Microsoft, Google y Blackstone.

​

​El laboratorio farmacéutico británico GSK, por su parte, también anunció la intención de invertir 30.000 millones de dólares en cinco años al otro lado del Atlántico, para agrado de Trump, quien está presionando a los gigantes del sector para que inviertan en su país.

Trump quiere recuperar la base aérea de Bagram de Afganistán

El presidente Donald Trump dijo además este jueves que estaba trabajando para "recuperar" la base aérea de Bagram, cuyo control EEUU entregó poco antes de la toma de poder de Afganistán por los talibanes en el año 2021.

"Estamos intentando recuperarla, por cierto, podría ser una noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque necesitan cosas de nosotros. Queremos recuperar esa base", aseguró en la propia conferencia de prensa con el primer ministro británico.

Tras la ensarta de declaraciones, los medios se cuestionaron que el tema de los aranceles no salió a la luz, lo que podría indicar que Starmer no logró ningún ajuste en este ámbito. Esperaba concluir las largas negociaciones para obtener una exención del 25% aplicada al acero británico, prometida a principios de mayo, pero las noticias al respecto brillaron por su ausencia.

Donald y Melania Trump se despidieron del Reino Unido este mismo jueves antes de regresar a Washington, y pusieron fin a la segunda visita de Estado, sin precedentes, que realizó el republicano a esa nación.