Reino Unido despliega todo su 'bombo y platillo' para la visita de Estado de Trump

Publicado por Diane Hernández 17 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump fue agasajado este miércoles en el castillo de Windsor por la monarquía británica con toda solemnidad, en el primer día de su visita oficial a Reino Unido.

Trump y su esposa Melania, que llegaron el martes por la noche a Londres, fueron recibidos al bajar del helicóptero, que les transportó desde la capital, por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes Carlos III y Camila.

Salvas de cañón, procesión en carruaje junto a los reyes y ceremonia militar marcaron el inicio de esta segunda visita de Estado del presidente estadounidense, tras la de 2019, en su primer mandato.

Trump pasó revista a una guardia de honor en el patio del castillo, en una ceremonia militar sin precedentes, en la que participaron alrededor de 120 caballos y 1.300 militares británicos, entre ellos 160 efectivos de los Royal Marines y la Royal Navy, 1.000 del Ejército británico y 140 de la Royal Air Force.

Dos noches en Windsor

Trump dormirá las dos últimas noches de su visita en el castillo de Windsor, una de las residencias de la monarquía británica, a menos de 40 km de Londres. "Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial", dijo el magnate, antes de su partida de Washington.

Tras un almuerzo privado con las dos parejas reales, Donald y Melania Trump depositaron flores en la tumba de la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022, en la capilla de San Jorge del castillo.

Un desfile aéreo, que combinó aviones de combate británicos y estadounidenses, además de la patrulla acrobática Red Arrows, dio paso a un banquete real con unos 150 invitados.

La música de la ceremonia subrayó la relación histórica entre el Reino Unido y EEUU "El Escuadrón Águila" de Kenneth Alford conmemora a los pilotos estadounidenses que volaron en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial.

"Amistad Dorada" de Henry Fillmore es una marcha clásica estadounidense, una de las favoritas de la primera dama. Se interpreta a menudo para ella en la Casa Blanca.

"El Padre Eterno" se asocia internacionalmente con los marineros caídos. Se suele interpretar al atardecer para marcar el final del día y reflexionar sobre el sacrificio compartido.

"El Himno de Batalla de la República" se toca a menudo en la Casa Blanca, incluso para el presidente Roosevelt y Sir Winston Churchill al final de la Segunda Guerra Mundial.

Carlos y Camila también ofrecieron a Trump la bandera británica que ondeaba sobre el Palacio de Buckingham el día de su investidura, el 20 de enero.

Por su parte, Donald y Melania Trump regalaron a los monarcas una réplica de una espada del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, recordando "la asociación histórica decisiva para ganar la Segunda Guerra Mundial", según un comunicado de Buckingham.

En las dos jornadas finales de la visita de Trump, todos los actos serán a puerta cerrada, lejos de las multitudes.

Exposición cuidadosamente seleccionada para Trump Royal Collection Trust, el presidente se interesó particularmente en lo que se describió como la mesa "fun fun fun", que incluía una coctelera art decó con forma de pingüino y una carta de la Reina Madre contándole a la joven Lilibet sobre los hot dogs que había probado en Estados Unidos.



Trump pasó menos de cinco minutos en el Salón Verde viendo objetos de la Colección Real relacionados con los EEUU, pero hizo comentarios con entusiasmo durante todo el tiempo que estuvo presente.



Las cartas, los cuadros y las fotografías fueron tachadas de "fantásticas", "auténticas" y "maravillosas" por el mandatario según



La exposición estuvo armada en su mayoría con artículos relacionados con la Independencia de Estados Unidos.



Desde una primera edición de la Historia General de Virginia de John Smith en 1624 (uno de los primeros relatos sobre las colonias inglesas en América del Norte) hasta una carta enviada por el presidente Abraham Lincoln a la reina Victoria en 1862 después de la muerte del príncipe Alberto, formaron parte de la muestra.

En una pequeña exposición de artículos del, el presidente se interesó particularmente en lo que se describió como la mesa "fun fun fun", que incluía una coctelera art decó con forma de pingüino y una carta de la Reina Madre contándole a la joven Lilibet sobre losTrump pasó menos deviendo objetos de la Colección Real relacionados con los EEUU, pero hizo comentarios con entusiasmo durante todo el tiempo que estuvo presente.Las cartas, los cuadros y las fotografías fueron tachadas de "fantásticas", "auténticas" y "maravillosas" por el mandatario según la editora real de Windsor, Hannah Furness La exposición estuvo armada en su mayoría con artículos relacionados con la Independencia de Estados Unidos.Desde una primera edición de lade John Smith en 1624 (uno de losen América del Norte) hastaen 1862 después de la muerte del príncipe Alberto, formaron parte de la muestra.

Encuentro con Starmer

En la jornada final de su visita, el jueves, Trump tampoco se acercará a Londres. En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro.

El gobierno laborista británico, debilitado en el plano económico y en plena crisis política, busca aprovechar esta visita para multiplicar los anuncios de acuerdos.

Entre ellos está una fuerte inversión de 30.000 millones de dólares por la empresa estadounidense Microsoft. El laboratorio farmacéutico británico GSK anunció también este miércoles una inversión de 30.000 millones de dólares en cinco años en EEUU, especialmente en investigación y desarrollo.

Recientemente la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, se vio marcada por la destitución de su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse sus estrechos vínculos con Epstein, el financista acusado de abuso sexual, y cuyo escándalo ha afectado grandemente la popularidad de Trump en el Reino Unido.