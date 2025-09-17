“No creí que me hubieran despedido”: la excomisionada del BLS rompió su silencio tras ser destituida por Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de septiembre, 2025

La excomisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Erika McEntarfer, emitió este martes sus primeras declaraciones públicas luego de ser despedida el pasado mes de agosto por el presidente Donald Trump, tras un decepcionante informe de empleo e importantes revisiones a datos previos. Durante una conferencia en el Instituto Levy del Bard College, McEntarfer detalló cómo fue su experiencia tras enterarse de su destitución, e incluso advirtió sobre las consecuencias económicas que podrían tener lugar debido a su despido.

“El 1 de agosto fue como cualquier otro primer viernes del mes, cuando salen las cifras de empleo, y mi pequeño y normalmente oscuro rincón del gobierno se dedica a su labor de decirles a los líderes políticos lo que estos datos nos dicen sobre el estado de la economía. Excepto que, al final de ese día, yo había sido despedida públicamente por el presidente de Estados Unidos y estaba en camino a convertirme en un nombre reconocido en los hogares. Fue un día bastante intenso, por decir lo menos”, señaló la excomisionada del BLS.

Acusaciones

Tras despedirla, Trump acusó a McEntarfer de falsificar las cifras de empleo, e incluso sugirió que la excomisionada había ejecutado esta acción con el fin de perjudicarlo políticamente. Lejos de recibir un apoyo unánime, numerosos economistas tanto demócratas como republicanos explicaron que la presunta falsificación resultaba imposible de materializar, al detallar que las revisiones de las cifras laborales no solamente son rutinarias, sino que también reflejan reportes tardíos de los empleadores. “Puedo dar fe de la precisión e independencia del trabajo de la agencia hasta el momento en que fui despedida”, aseguró McEntarfer.

De igual forma, la excomisionada comentó durante la conferencia que se enteró de su despido al momento en que un periodista la contactó para hacerle preguntas sobre el anuncio que el presidente había publicado en su cuenta de Truth Social, en la que pidió públicamente su destitución. “Para ser honesta, en realidad no creí que me hubieran despedido”, confesó McEntarfer, quien detalló que, al revisar la bandeja de entrada de su correo electrónico, encontró un mensaje enviado 20 minutos antes desde la Casa Blanca en el que se le informaba que quedaba “terminada con efecto inmediato”.