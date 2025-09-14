“Me parecen repugnantes”: Bill Maher criticó duramente a quienes se burlaron del asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de septiembre, 2025

El viernes por la noche, en su monólogo en Real Time, el presentador Bill Maher comentó que los Estados Unidos habían experimentado una “semana muy fea” tras el asesinato de Charlie Kirk el pasado miércoles, luego de sufrir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Mientras el público lo aplaudía, Maher comentó ante la prolongada ovación: “Espero que eso sea por lo que creo que es —porque siempre he sido alguien que quiere hablar con la gente”.

Más adelante en el episodio, el cual tuvo como invitados al redactor de The Atlantic Tim Alberta, al analista político Ben Shapiro y al actor Charlie Sheen, Maher añadió: “Me gusta todo el mundo, hablo con todo el mundo, me alegro de haber tomado ese enfoque. Pero lo mataron bajo una pancarta que decía: ‘Pruébame que estoy equivocado’, porque era un debatiente, y demasiada gente cree que la forma de hacerlo —de probar que estás equivocado— es simplemente eliminarte para que no hables nunca más. Así que a la gente que se burló de su muerte o la justificó, me parecen repugnantes. No me sirven para nada. Y a la gente que ahora dice que estamos en guerra, tampoco me sirven para nada”.

Críticas al Congreso y a las redes sociales

Al principio de su presentación, criticó la forma en que la muerte de Kirk fue manejada en la Cámara de Representantes, al explicar: “Y luego hoy en el Congreso, debido a que asesinaron a Charlie Kirk, [la representante de Colorado] Lauren Boebert se levantó y dijo: ‘Necesitamos hacer una oración’. Así que empezaron a hacer una oración en silencio. Y luego ella empezó a gritar: ‘¡No! Las oraciones silenciosas dan resultados silenciosos’. Como si rezar en voz alta diera grandes resultados. Entonces los demócratas empezaron a gritarle que había habido un tiroteo escolar en su estado. Les digo, hasta ahora, la guerra civil no es muy civil”.

De igual forma, Maher criticó fuertemente la forma en que las redes sociales se convirtieron en un escenario en el cual numerosos usuarios de izquierdas celebraron la muerte de Kirk, añadiendo que ambos bandos debían entenderse para evitar que la extrema polarización y crispación que se vive en los Estados Unidos pueda desembocar en más tragedias como la sufrida por el joven activista conservador.

“El gobernador del estado dijo: ‘Las redes sociales son un cáncer’, lo cual creo que es cierto porque, cuando lees algunos de los comentarios de la gente, realmente viven en una burbuja tal que no entienden que está ocurriendo en ambos lados, y pienso que la única forma en que esto empiece a mejorar es que ambos lados admitan: ‘OK, no tengamos este debate sobre quién lo empezó. No debatamos sobre quién es peor porque, claramente, ambos lados lo hacen ahora’. Y la derecha también lo ha hecho. Mucho”, detalló Maher.