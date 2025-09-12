El Departamento de Justicia demanda a Uber por supuestamente discriminar a las personas con discapacidad

Publicado por Joaquín Núñez 12 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Uber por supuestamente discriminar a los pasajeros con discapacidades. De acuerdo con la Administración Trump, la empresa de viajes se niega de forma constante a subir pasajeros en silla de ruedas, ciegos o con perros de servicio. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y exige 125 millones de dólares en indemnizaciones.

De acuerdo con un comunicado difundido por el DOJ, muchos conductores de Uber alegan no tener lugar físico para la silla de ruedas o directamente insultan a los pasajeros con discapacidades. El comunicado afirma que la empresa violó el Título III de la Americans with Disabilities Act (ADA). La ley prohíbe que entidades de transporte que ofrecen servicios al público discriminen contra personas con discapacidades.

La demanda busca "una orden judicial para obligar a Uber a dejar de discriminar a las personas con discapacidad, a modificar sus políticas para cumplir con la ADA y a capacitar a su personal y conductores sobre la ADA". Además, exige que la empresa pague una indemnización a las personas afectadas por la "discriminación" y una sanción civil para "reivindicar el interés público en eliminar la discriminación por discapacidad".

"Durante demasiado tiempo, los pasajeros ciegos han sufrido repetidas denegaciones de servicio por parte de Uber por viajar con un perro guía", aseguró la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet K. Dhillon.

"Esta demanda pretende poner fin a esta discriminación persistente y permitir que los pasajeros con discapacidad puedan utilizar Uber. Haremos cumplir la garantía de la ADA de que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y participen plenamente en todos los aspectos de la sociedad estadounidense, incluido el transporte", añadió.

La respuesta de Uber

La empresa emitió un comunicado de respuesta, en el que se mostró un profundo desacuerdo con las acusaciones del DOJ: “Los pasajeros que usan perros guía u otros dispositivos de asistencia merecen una experiencia segura, respetuosa y acogedora en Uber, punto”.

"Seguimos invirtiendo en tecnología, formación y canales de denuncia específicos, como una línea telefónica de atención permanente para denunciar la denegación del acceso a animales de servicio, con el fin de garantizar que los pasajeros puedan alertarnos rápidamente para que podamos investigar y resolver los problemas. Seguimos profundamente comprometidos con la ampliación del acceso y la mejora continua de la experiencia de los pasajeros con discapacidades", sumaron desde la empresa.