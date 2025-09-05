El Departamento de Justicia demanda a Boston por no cooperar con ICE

Publicado por Joaquín Núñez 5 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Boston por sus políticas migratorias. En concreto, la agencia que lidera Pam Bondi argumentó que la ciudad limita al mínimo la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obstruyendo intencionalmente las leyes federales.

La demanda incluye a la alcaldesa Michelle Wu, el jefe de policía y la policía municipal. Además, menciona a la Boston Trust Act, una legislación local que impide que la policía detenga o entregue a personas por motivos migratorios civiles, salvo en delitos graves.

"La ciudad de Boston y su alcaldesa se encuentran entre los peores infractores de la ley de santuario en Estados Unidos: aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia", expresó al respecto Pam Bondi, fiscal general.

"Si Boston no protege a sus ciudadanos de los delitos cometidos por extranjeros ilegales, lo hará el Departamento de Justicia", añadió.

Sobre Wu, la demanda advierte que "su resistencia pone en peligro la seguridad pública, lo que da como resultado que varios criminales sean liberados en Boston cuando deberían haber sido detenidos para su deportación por motivos migratorios de los Estados Unidos”.

Recientemente, la fiscal general había notificado a los estados, condados y ciudades 'santuario' que debían cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir las leyes de inmigración. De no responder afirmativamente antes del 19 de agosto, corrían riesgo de ser demandados.

La respuesta de Boston

La alcaldesa Wu, quien estuvo hace unos meses en el Congreso para defender sus políticas "santuario", emitió un duro comunicado de respuesta contra el DOJ, denunciando una "agenda autoritaria".

"Esta es nuestra ciudad y defenderemos enérgicamente nuestras leyes y los derechos constitucionales de las ciudades, que han sido reafirmados repetidamente en los tribunales de todo el país. No cederemos", señaló.