DC demanda a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional

Publicado por Just The News 4 de septiembre, 2025

Washington, DC, demanda a la Administración Trump por su despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país.

La demanda afirma que Trump "ha pisoteado un principio fundamental de la democracia estadounidense: que los militares no deben participar en la aplicación de la ley nacional", informó NBC News.

Trump comenzó la toma de control federal el mes pasado para tomar medidas enérgicas contra la delincuencia. Además, asumió el control directo de la policía de la ciudad y pidió que tropas de la Guardia Nacional de otros estados participaran en el esfuerzo.

Las tropas federales han comenzado desde entonces a portar armas en la ciudad. La alcaldesa demócrata Muriel Bowser se ha mostrado en general cooperativa con el esfuerzo federal. Sin embargo, el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, interpuso la demanda.