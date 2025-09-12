“Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo”: Trump sorprendido por la condena del Tribunal Supremo de Brasil a Bolsonaro

Publicado por Agustina Blanco 11 de septiembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró sorprendido este jueves de la decisión del Tribunal Supremo de Brasil al declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro por supuestamente intentar un golpe de Estado.

En declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, Trump expresó su sorpresa por la sentencia que deja a Bolsonaro a enfrentar una condena de más de 27 años de prisión. "Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto haya sucedido. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Era un buen hombre, y no veo que eso suceda", afirmó el mandatario republicano.

ALGUÉM PERGUNTOU? Donald Trump disse que assistiu ao julgamento de Jair Bolsonaro e disse estar surpreso e descontente com a decisão do STF.



pic.twitter.com/GVE66h7xd6 — POPTime (@siteptbr) September 11, 2025

Trump anteriormente calificó el proceso judicial como una "cacería de brujas" y lo comparó con sus propios desafíos legales. En esa línea, hace algunas semanas, la Administración Trump aplicó aranceles del 50% a las importaciones brasileñas, una medida que el presidente vinculó explícitamente al juicio contra Bolsonaro, describiéndolo como una persecución política.

Además, el Departamento del Tesoro, de la mano de Scott Bessent, impuso sanciones contra los bienes del juez Alexandre de Moraes, quien presidía el caso.