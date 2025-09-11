Brasil: el Tribunal Supremo declara a Bolsonaro culpable de planear un golpe militar

Publicado por Agustina Blanco 11 de septiembre, 2025

El Tribunal Supremo de Brasil declaró culpable al expresidente Jair Bolsonaro por orquestar un intento de golpe militar tras perder las elecciones de 2022, en un fallo que lo enfrenta a una posible sentencia de hasta 43 años de prisión. La decisión fue tomada por la mayoría de los jueces.

La jueza Cármen Lúcia Antunes Rocha, en un voto decisivo, condenó a Bolsonaro por intentar “sembrar la semilla maligna de la antidemocracia” al tratar de mantenerse en el poder por la fuerza. Junto a ella, los jueces Alexandre de Moraes y Flávio Dino señalaron al exmandatario como el líder de una “organización criminal” que buscó desestabilizar el orden democrático entre julio de 2021 y enero de 2023.

Durante este periodo, según Moraes, se gestó un complot que culminó en los violentos disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro saquearon la Corte Suprema, el palacio presidencial y el Congreso en Brasilia.

Por su parte, el juez Luiz Fux votó a favor de absolver a Bolsonaro, argumentando que no había pruebas suficientes de su participación directa en el complot ni en un supuesto plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al juez Moraes. Sin embargo, Fux condenó a dos aliados cercanos de Bolsonaro, el exministro de Defensa Walter Braga Netto y el teniente coronel Mauro Cid, por su rol en la conspiración, según reseña The Guardian.

La sentencia final de Bolsonaro se definirá este viernes tras el voto del juez Cristiano Zanin.



Un fallo con ecos políticos



El juicio ha generado un torbellino de reacciones en un Brasil profundamente polarizado. Mientras algunos celebran la condena como un triunfo de las instituciones democráticas, otros advierten que el movimiento político de Bolsonaro sigue siendo una fuerza vigente.

Por otro lado, legisladores bolsonaristas han propuesto una amnistía para el expresidente y los implicados en los disturbios del 8 de enero, argumentando que ayudaría a “pacificar” al país.

Actualmente, el expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia, vigilado por agentes para evitar que busque refugio en una embajada extranjera.