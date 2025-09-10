Charlie Kirk recibe un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah

Charlie Kirk en un evento en enero de este añoAFP

Publicado por Agustina Blanco 10 de septiembre, 2025

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y conocido activista conservador aliado del presidente Donald Trump, resultó herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el miércoles.

El incidente ocurrió aproximadamente 20 minutos después de que Kirk comenzara su presentación como parte de su gira "American Comeback Tour", durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes.

GRAPHIC CONTENT: The moment Charlie Kirk was shot at Utah Valley University pic.twitter.com/6HQLANItfL — Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2025

Según testigos y un portavoz de la universidad, se escucharon disparos provenientes de un edificio cercano, y Kirk fue alcanzado cerca del cuello, lo que provocó caos en el lugar y un cierre inmediato del campus. Kirk fue hospitalizado, según reseña Reuters, y su estado es crítico.

De acuerdo con lo que reseña CNN, la policía ha determinado que la persona detenida tras el tiroteo no era en realidad el tirador, según un portavoz de la universidad. La universidad había informado previamente que un sospechoso se encontraba detenido en una alerta confirmando el disparo contra el orador Kirk.

Today at about 12:10 a shot was fired at the visiting speaker, Charlie Kirk. He was hit and taken from the location by his security. Campus police is investigating, a suspect is in custody. — UVU (@UVU) September 10, 2025

El evento, organizado por Turning Point USA, estaba abierto al público y formaba parte de una serie de paradas en universidades para promover ideales conservadores, incluyendo debates sobre temas políticos.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, señaló: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.

El vicepresidente JD Vance también pidió oraciones para Kirk, describiéndolo como "un buen tipo y un joven padre".

De igual manera, el hecho generó una ola de reacciones de figuras republicanas y conservadoras en la plataforma X.

El director del FBI, Kash Patel, escribió: "Seguimos de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Acompañamos a Charlie, a sus seres queridos y a todos los afectados. Los agentes llegarán al lugar de los hechos rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso."

We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, publicó: "¡Charlie Kirk es un gran amigo y una persona increíble! Lara, Luke, Carolina y yo oraremos por él, su esposa Erika y sus dos hijos."

Charlie Kirk is a great friend and an amazing person! Lara, Luke, Carolina and I will be praying for him, his wife Erika and their 2 children. — Eric Trump (@EricTrump) September 10, 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló: "Únase a nosotros para orar por nuestro buen amigo, Charlie Kirk."