Scott Bessent asegura que EEUU está dispuesto a "tomar medidas fuertes" contra Rusia

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2025

Este lunes, el secretario del Tesoro, Scott Besent, se reunió en Washington con el enviado especial de la Unión Europea para las sanciones, David O'Sullivan. Este encuentro de dos días forma parte de una serie de conversaciones destinadas a reforzar la coordinación entre EEUU y la UE en materia de sanciones contra el Kremlin.

O´Sullivan, quien ha encabezado la ofensiva global del bloque para prevenir la evasión de sanciones por parte de Moscú, lidera la delegación europea.

Tras las conversaciones del lunes, Bessent aseguró que Estados Unidos está dispuesto a tomar "medidas fuertes" contra Rusia por la guerra en Ucrania, pero la cooperación total de Europa es crucial.

Este martes, el secretario del Tesoro escribió en un mensaje en X que "todas las opciones siguen sobre la mesa" como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para apoyar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.

La negociación tradicional "no ha funcionado", añadió Bessent. "Estamos dispuestos a tomar medidas fuertes contra Rusia, pero nuestros socios europeos deben unirse plenamente a nosotros para tener éxito".

Una fuente familiarizada con las discusiones dijo a AFP que la reunión abordó posibles sanciones económicas y acciones arancelarias contra Moscú.

Los funcionarios estadounidenses presentes incluyeron a miembros del Departamento del Tesoro, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la oficina del Representante de Comercio, añadió la fuente bajo condición de anonimato.